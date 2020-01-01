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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині

За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині
За минулу добу на Волині зареєстрували 89 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.

Так, за минулу добу коронавірус виявили:

м. Луцьк – 18,
м. Нововолинськ – 4,
Володимир-Волинський район – 41,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район –6,
Ковельський район – 4,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 5,
Ратнівський район – 1,
Шацький район – 5.

Усього станом на 29 грудня в області зареєстрували 32 626 випадків.
Одужали – 27 768 (за останню добу – 552).

Летальні випадки – 507 (за останню добу – 6: в місті Луцьку – 1, Володимир-Волинський район – 2, Горохівському районі – 2, Ковельському районі - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 128 460 осіб, за минулу добу обстежили 619 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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