За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині
Сьогодні, 12:25
За минулу добу на Волині зареєстрували 89 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформують на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.
Так, за минулу добу коронавірус виявили:
м. Луцьк – 18,
м. Нововолинськ – 4,
Володимир-Волинський район – 41,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район –6,
Ковельський район – 4,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 5,
Ратнівський район – 1,
Шацький район – 5.
Усього станом на 29 грудня в області зареєстрували 32 626 випадків.
Одужали – 27 768 (за останню добу – 552).
Летальні випадки – 507 (за останню добу – 6: в місті Луцьку – 1, Володимир-Волинський район – 2, Горохівському районі – 2, Ковельському районі - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 128 460 осіб, за минулу добу обстежили 619 осіб.
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Про це інформують на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.
Так, за минулу добу коронавірус виявили:
м. Луцьк – 18,
м. Нововолинськ – 4,
Володимир-Волинський район – 41,
Горохівський район – 3,
Ківерцівський район –6,
Ковельський район – 4,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 5,
Ратнівський район – 1,
Шацький район – 5.
Усього станом на 29 грудня в області зареєстрували 32 626 випадків.
Одужали – 27 768 (за останню добу – 552).
Летальні випадки – 507 (за останню добу – 6: в місті Луцьку – 1, Володимир-Волинський район – 2, Горохівському районі – 2, Ковельському районі - 1).
Методом ПЛР всього обстежили 128 460 осіб, за минулу добу обстежили 619 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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