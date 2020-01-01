За останню добу одужало понад 500 людей, а захворіло – 89: яка ситуація з коронавірусом на Волині





Про це інформують на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.



Так, за минулу добу коронавірус виявили:



м. Луцьк – 18,

м. Нововолинськ – 4,

Володимир-Волинський район – 41,

Горохівський район – 3,

Ківерцівський район –6,

Ковельський район – 4,

Любешівський район – 2,

Луцький район – 5,

Ратнівський район – 1,

Шацький район – 5.



Усього станом на 29 грудня в області зареєстрували 32 626 випадків.

Одужали – 27 768 (за останню добу – 552).



Летальні випадки – 507 (за останню добу – 6: в місті Луцьку – 1, Володимир-Волинський район – 2, Горохівському районі – 2, Ковельському районі - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 128 460 осіб, за минулу добу обстежили 619 осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 89 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.Так, за минулу добу коронавірус виявили:м. Луцьк – 18,м. Нововолинськ – 4,Володимир-Волинський район – 41,Горохівський район – 3,Ківерцівський район –6,Ковельський район – 4,Любешівський район – 2,Луцький район – 5,Ратнівський район – 1,Шацький район – 5.Усього станом на 29 грудня в області зареєстрували 32 626 випадків.Одужали – 27 768 (за останню добу – 552).Летальні випадки – 507 (за останню добу – 6: в місті Луцьку – 1, Володимир-Волинський район – 2, Горохівському районі – 2, Ковельському районі - 1).Методом ПЛР всього обстежили 128 460 осіб, за минулу добу обстежили 619 осіб.

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