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На Волині злодій крав із території церкви деревину. ФОТО

На Волині злодій крав із території церкви деревину. ФОТО
Старовижівські поліцейські викрили крадія деревини із території місцевого храму.

Поліцейські з’ясували, що в період з 6 по 17 листопада 53-річний мешканець села Кримне шість разів незаконно, зламавши замок, проникав на територію церкви. Звідти він викрадав лісопродукцію, а саме – вагонку, крокви та обрізні дошки, загальною вартістю на понад шість тисяч гривень - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Частину викраденої деревини чоловік вже використав для оздоблення власного помешкання, частину – зберігав на території домоволодіння. Її поліцейські вилучили та вже повернули власнику.

Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, що поєднана з проникненням на території, у приміщення чи сховище. Зловмиснику загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

На Волині злодій крав із території церкви деревину. ФОТО
На Волині злодій крав із території церкви деревину. ФОТО
На Волині злодій крав із території церкви деревину. ФОТО
На Волині злодій крав із території церкви деревину. ФОТО

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Теги: крадіжка, деревина, храм
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