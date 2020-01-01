На Волині злодій крав із території церкви деревину. ФОТО
Сьогодні, 10:29
Старовижівські поліцейські викрили крадія деревини із території місцевого храму.
Поліцейські з’ясували, що в період з 6 по 17 листопада 53-річний мешканець села Кримне шість разів незаконно, зламавши замок, проникав на територію церкви. Звідти він викрадав лісопродукцію, а саме – вагонку, крокви та обрізні дошки, загальною вартістю на понад шість тисяч гривень - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Частину викраденої деревини чоловік вже використав для оздоблення власного помешкання, частину – зберігав на території домоволодіння. Її поліцейські вилучили та вже повернули власнику.
Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, що поєднана з проникненням на території, у приміщення чи сховище. Зловмиснику загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.
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Поліцейські з’ясували, що в період з 6 по 17 листопада 53-річний мешканець села Кримне шість разів незаконно, зламавши замок, проникав на територію церкви. Звідти він викрадав лісопродукцію, а саме – вагонку, крокви та обрізні дошки, загальною вартістю на понад шість тисяч гривень - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Частину викраденої деревини чоловік вже використав для оздоблення власного помешкання, частину – зберігав на території домоволодіння. Її поліцейські вилучили та вже повернули власнику.
Чоловікові оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, що поєднана з проникненням на території, у приміщення чи сховище. Зловмиснику загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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