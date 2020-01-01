Нецензурні слова та зображення: невідомі понищили автобус учасників АТО у Ківерцях. ФОТО





Про це на своїй сторінці у фейсбуці Оксана Сущук.



"Основна проблема в тому, що цей цінний артефакт, який мав би стати родзинкою музею, прикладом вшанування воїнів АТО. Власне сам "ветеран" бойових дій, зберігався на задньому дворі музею, який, на жаль, досі не огороджений повністю", - написала Оксана Сущук.



Колектив музею викликав поліцію, правоохоронці склали заяву.



Директорка музею зазначила, місцеві волонтери Сергій Гетманчук, Артур Завальний і Дейн Володимир допомогли перевезти автобус, аби перетримати на час на території механічного заводу, доки вирішиться проблема з огородженням.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомі понищили автобус 1-го тербатальйону "Волинь", який тільки нещодавно був переданий Ківерцівському краєзнавчому музею.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директорка музею"Основна проблема в тому, що цей цінний артефакт, який мав би стати родзинкою музею, прикладом вшанування воїнів АТО. Власне сам "ветеран" бойових дій, зберігався на задньому дворі музею, який, на жаль, досі не огороджений повністю", - написала Оксана Сущук.Колектив музею викликав поліцію, правоохоронці склали заяву.Директорка музею зазначила, місцеві волонтери Сергій Гетманчук, Артур Завальний і Дейн Володимир допомогли перевезти автобус, аби перетримати на час на території механічного заводу, доки вирішиться проблема з огородженням.

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