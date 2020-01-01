Нецензурні слова та зображення: невідомі понищили автобус учасників АТО у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 12:23
Невідомі понищили автобус 1-го тербатальйону "Волинь", який тільки нещодавно був переданий Ківерцівському краєзнавчому музею.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директорка музею Оксана Сущук.
"Основна проблема в тому, що цей цінний артефакт, який мав би стати родзинкою музею, прикладом вшанування воїнів АТО. Власне сам "ветеран" бойових дій, зберігався на задньому дворі музею, який, на жаль, досі не огороджений повністю", - написала Оксана Сущук.
Колектив музею викликав поліцію, правоохоронці склали заяву.
Директорка музею зазначила, місцеві волонтери Сергій Гетманчук, Артур Завальний і Дейн Володимир допомогли перевезти автобус, аби перетримати на час на території механічного заводу, доки вирішиться проблема з огородженням.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директорка музею Оксана Сущук.
"Основна проблема в тому, що цей цінний артефакт, який мав би стати родзинкою музею, прикладом вшанування воїнів АТО. Власне сам "ветеран" бойових дій, зберігався на задньому дворі музею, який, на жаль, досі не огороджений повністю", - написала Оксана Сущук.
Колектив музею викликав поліцію, правоохоронці склали заяву.
Директорка музею зазначила, місцеві волонтери Сергій Гетманчук, Артур Завальний і Дейн Володимир допомогли перевезти автобус, аби перетримати на час на території механічного заводу, доки вирішиться проблема з огородженням.
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Коментарі 1
Ото трагедія, роблять фетиш з якогось лахміття... Коли фасади будинків недоумки обписують то ніхто лементу не здіймає... АРТЕФАКТ))) Цікаво іще було-б подивитись статистику відвідування цього "музею" і поставити питання про доцільність його функціонування.
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