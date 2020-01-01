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Нецензурні слова та зображення: невідомі понищили автобус учасників АТО у Ківерцях. ФОТО

Нецензурні слова та зображення: невідомі понищили автобус учасників АТО у Ківерцях. ФОТО
Невідомі понищили автобус 1-го тербатальйону "Волинь", який тільки нещодавно був переданий Ківерцівському краєзнавчому музею.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила директорка музею Оксана Сущук.

"Основна проблема в тому, що цей цінний артефакт, який мав би стати родзинкою музею, прикладом вшанування воїнів АТО. Власне сам "ветеран" бойових дій, зберігався на задньому дворі музею, який, на жаль, досі не огороджений повністю", - написала Оксана Сущук.

Колектив музею викликав поліцію, правоохоронці склали заяву.

Директорка музею зазначила, місцеві волонтери Сергій Гетманчук, Артур Завальний і Дейн Володимир допомогли перевезти автобус, аби перетримати на час на території механічного заводу, доки вирішиться проблема з огородженням.

Нецензурні слова та зображення: невідомі понищили автобус учасників АТО у Ківерцях. ФОТО
Нецензурні слова та зображення: невідомі понищили автобус учасників АТО у Ківерцях. ФОТО
Нецензурні слова та зображення: невідомі понищили автобус учасників АТО у Ківерцях. ФОТО
Нецензурні слова та зображення: невідомі понищили автобус учасників АТО у Ківерцях. ФОТО
Нецензурні слова та зображення: невідомі понищили автобус учасників АТО у Ківерцях. ФОТО


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Теги: вандали, автобус військових, волинський батальйон
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Коментарі 1
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Ото трагедія, роблять фетиш з якогось лахміття... Коли фасади будинків недоумки обписують то ніхто лементу не здіймає... АРТЕФАКТ))) Цікаво іще було-б подивитись статистику відвідування цього "музею" і поставити питання про доцільність його функціонування.
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