Який вигляд мав Зимненський монастир століття тому. ВІДЕО





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Ведуча - волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко розповіла, як монастир постраждав під час Другої світової війни. Які будівлі збереглися до нашого часу і чому монастирський комплекс вважають замком. Історикиня продемонструвала світлини, які нещодавно знайшла в архівах.



Про усі факти дивіться у відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У програмі "Retro-Волинь" показали, який вигляд мав Зимненський монастир сто років тому.Програма виходить на 12 каналі. Ведуча - волинська дослідницярозповіла, як монастир постраждав під час Другої світової війни. Які будівлі збереглися до нашого часу і чому монастирський комплекс вважають замком. Історикиня продемонструвала світлини, які нещодавно знайшла в архівах.Про усі факти дивіться у відео.

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