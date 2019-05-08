Який вигляд мав Зимненський монастир століття тому. ВІДЕО
Сьогодні, 16:58
У програмі "Retro-Волинь" показали, який вигляд мав Зимненський монастир сто років тому.
Програма виходить на 12 каналі.
Ведуча - волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко розповіла, як монастир постраждав під час Другої світової війни. Які будівлі збереглися до нашого часу і чому монастирський комплекс вважають замком. Історикиня продемонструвала світлини, які нещодавно знайшла в архівах.
Про усі факти дивіться у відео.
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Програма виходить на 12 каналі.
Ведуча - волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко розповіла, як монастир постраждав під час Другої світової війни. Які будівлі збереглися до нашого часу і чому монастирський комплекс вважають замком. Історикиня продемонструвала світлини, які нещодавно знайшла в архівах.
Про усі факти дивіться у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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