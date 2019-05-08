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Який вигляд мав Зимненський монастир століття тому. ВІДЕО

Який вигляд мав Зимненський монастир століття тому. ВІДЕО
У програмі "Retro-Волинь" показали, який вигляд мав Зимненський монастир сто років тому.

Програма виходить на 12 каналі.

Ведуча - волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко розповіла, як монастир постраждав під час Другої світової війни. Які будівлі збереглися до нашого часу і чому монастирський комплекс вважають замком. Історикиня продемонструвала світлини, які нещодавно знайшла в архівах.

Про усі факти дивіться у відео.


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Теги: Зимненський монастир, відео, ретрофото
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