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Лучанка організувала благодійний онлайн-концерт на підтримку дітей, які борються із раком

Лучанка організувала благодійний онлайн-концерт на підтримку дітей, які борються із раком
Лучанка Олександра Ройко організувала благодійний онлайн-концерт, який має назву “Happy dobro year”. Дівчина разом із своїми друзями вирішили записати 5 музичних новорічних відео, аби зібрати 10 тисяч гривень для фонду боротьби з раком “Таблеточки”.

Про це дівчина розповіла в ефірі шоу “Ранок LIVE” на 12 каналі.

Під кожною публікацією організатори залишають посилання на сторінку проекту на сайті благодійного фонду, де можна внести власні пожертви на лікування раку у дітей.

Організатори проекту стверджуються, що їхня благодійна діяльність триватиме й далі, адже планують розвивати проект “Happy dobro year”, аби він працював протягом усього року.



Фото ілюстративне

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Теги: рак, діти, благодійність, лучанка, онлайн-концерт
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