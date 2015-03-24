Лучанка організувала благодійний онлайн-концерт на підтримку дітей, які борються із раком

Олександра Ройко організувала благодійний онлайн-концерт, який має назву “Happy dobro year”. Дівчина разом із своїми друзями вирішили записати 5 музичних новорічних відео, аби зібрати 10 тисяч гривень для фонду боротьби з раком “Таблеточки”.



Про це дівчина розповіла в ефірі шоу “Ранок LIVE” на



Під кожною публікацією організатори залишають посилання на сторінку проекту на сайті благодійного фонду, де можна внести власні пожертви на лікування раку у дітей.



Організатори проекту стверджуються, що їхня благодійна діяльність триватиме й далі, адже планують розвивати проект “Happy dobro year”, аби він працював протягом усього року.







Фото ілюстративне

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