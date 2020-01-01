Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Новий рік





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



У Луцьку у четвер, 31 грудня, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5º тепла, вдень 4-6º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області синоптиик прогнозують на Новий рік хмарну з проясненнями погоду. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вранці місцями слабкий туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.У Луцьку у четвер, 31 грудня, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5º тепла, вдень 4-6º тепла.

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