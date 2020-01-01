Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Новий рік
Сьогодні, 20:00
У Волинській області синоптиик прогнозують на Новий рік хмарну з проясненнями погоду. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вранці місцями слабкий туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 2-7º тепла.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
У Луцьку у четвер, 31 грудня, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5º тепла, вдень 4-6º тепла.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
У Луцьку у четвер, 31 грудня, також очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5º тепла, вдень 4-6º тепла.
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