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Показали одну із найстаріших світлин новорічної ялинки на Волині. РЕТРОФОТО

Показали одну із найстаріших світлин новорічної ялинки на Волині. РЕТРОФОТО
Опублікували фото святкої ялинки із Володимира-Волинського, яке вважається одним із найстаріших на Волині. Світлині більше ніж 100 років.

Ретросвітлину на сайті Хроніки Любарта розмістила волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

Це фото із кабінету, де розташовувався штаб командування австро-угорської армії у Володимирі-Волинському під час Першої світової війни.

Світлину датують 1916 роком.

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Теги: ретрофото, світлина, новорічна ялинка
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