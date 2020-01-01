Показали одну із найстаріших світлин новорічної ялинки на Волині. РЕТРОФОТО





Ретросвітлину на сайті Хроніки Любарта розмістила волинська дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.



Це фото із кабінету, де розташовувався штаб командування австро-угорської армії у Володимирі-Волинському під час Першої світової війни.



Світлину датують 1916 роком.

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