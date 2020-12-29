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Зеленський записав новорічне привітання для волинян. ВІДЕО

Зеленський записав новорічне привітання для волинян. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський записав новорічне привітання для жителів Волинської області.

Відеопривітання опублікували на facebook-сторінці Майбутнє України.

"Дорогі волиняни, я щиро вітаю вас усіх з Новим 2021 роком, а також з усіма прийдешніми святами!

Хай у новому році будуть злагода, достаток і, звичайно, мир!

Бажаю вам міцного, неначе стіни замку Любарта здоров’я. Безмежного, неначе озеро Світязь, щастя та драйвового, неначе ваш земляк Монатік, заряду на цілий рік", - зазначив
Зеленський.


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Теги: Володимир Зеленський, новорічне привітання, Світязь, замок Любарта
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