Зеленський записав новорічне привітання для волинян. ВІДЕО

Володимир Зеленський записав новорічне привітання для жителів Волинської області.



Відеопривітання опублікували на facebook-сторінці



"Дорогі волиняни, я щиро вітаю вас усіх з Новим 2021 роком, а також з усіма прийдешніми святами!



Хай у новому році будуть злагода, достаток і, звичайно, мир!



Бажаю вам міцного, неначе стіни замку Любарта здоров’я. Безмежного, неначе озеро Світязь, щастя та драйвового, неначе ваш земляк Монатік, заряду на цілий рік", - зазначив

Зеленський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українизаписав новорічне привітання для жителів Волинської області.Відеопривітання опублікували на facebook-сторінці Майбутнє України "Дорогі волиняни, я щиро вітаю вас усіх з Новим 2021 роком, а також з усіма прийдешніми святами!Хай у новому році будуть злагода, достаток і, звичайно, мир!Бажаю вам міцного, неначе стіни замку Любарта здоров’я. Безмежного, неначе озеро Світязь, щастя та драйвового, неначе ваш земляк Монатік, заряду на цілий рік", - зазначивЗеленський.

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