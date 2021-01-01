У Луцьку може побільшати зупинок, деякі хочуть перейменувати

У Луцьку пропонують перейменувати деякі зупинки, а також додати дві нові.Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.Як йдеться у документі, в мерію звернулися мешканці вулиці Наливайка, ректор Волинського медичного інституту та релігійна громада церкви «Фіміам». Вони просять про перейменування зупинок громадського транспорту відповідно «Медколедж» на «Волинський медичний інститут» та «вулиця Станіславського» на «Церква Фіміам» по обидві сторони вулиці.Також у проєкті рішення зазначають, згідно з ДБН дальність пішохідних підходів до найближчої зупинки не повинна перевищувати у житлових районах індивідуальної садибної забудови для міст малих і середніх 800 м та 400 м - у виробничих та комунально-складських зонах (від прохідних підприємств). Тож в місті можуть додати зупинки громадського транспорту «Нова Пошта» та «Вул. Наливайка, Переїзд» на вулиці Наливайка.