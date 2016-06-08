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Волинянина судитимуть за партію контрабандних цигарок на 11 мільйонів гривень

Волинянина судитимуть за партію контрабандних цигарок на 11 мільйонів гривень
Днями слідчі податкової міліції Волині, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні про транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.

Як повідомлялося раніше, в кінці листопада минулого року волинянин намагався контрабандою провезти через міжнародний автомобільний пункт пропуску масштабну партію незаконно виготовлених цигарок без марок акцизного податку.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні. В ході слідства на вилучені 339 500 пачок тютюнових виробів вартістю майже 11 мільйонів гривень, наклали арешт.

В кінці грудня 2020 року матеріали кримінального провадження скерували до суду. Невдовзі волинянин постане перед судом.

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Теги: цигарки, контрабанда, суд, податкова міліція
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