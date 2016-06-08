Волинянина судитимуть за партію контрабандних цигарок на 11 мільйонів гривень
Сьогодні, 01:24
Днями слідчі податкової міліції Волині, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні про транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Як повідомлялося раніше, в кінці листопада минулого року волинянин намагався контрабандою провезти через міжнародний автомобільний пункт пропуску масштабну партію незаконно виготовлених цигарок без марок акцизного податку.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні. В ході слідства на вилучені 339 500 пачок тютюнових виробів вартістю майже 11 мільйонів гривень, наклали арешт.
В кінці грудня 2020 року матеріали кримінального провадження скерували до суду. Невдовзі волинянин постане перед судом.
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Про це інформують в ГУ ДФС у Волинській області.
Як повідомлялося раніше, в кінці листопада минулого року волинянин намагався контрабандою провезти через міжнародний автомобільний пункт пропуску масштабну партію незаконно виготовлених цигарок без марок акцизного податку.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні. В ході слідства на вилучені 339 500 пачок тютюнових виробів вартістю майже 11 мільйонів гривень, наклали арешт.
В кінці грудня 2020 року матеріали кримінального провадження скерували до суду. Невдовзі волинянин постане перед судом.
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