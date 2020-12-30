Вірсавія, Леонель, Ілай: які рідкісні імена дають дітям у Нововолинську





Про це



Здебільшого новонароджених діток батьки реєстрували у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.



Так, протягом 2020 року працівники установи склали 463 актових записів про народження.



Зокрема, в пологовому будинку батьки отримали:



• 211 свідоцтв про народження своїх діток;

• 168 довідок про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини.



Що ж до вибору імен, то минулого року, найпопулярнішими для хлопчиків були – Андрій, Артем, Данило, Владислав, Денис, Максим, Олександр і Матвій.



Для дівчаток у 2020-му, найчастіше обирали імена Єва, Софія, Дарина, Мілана, Вікторія, Соломія, Уляна й Емілія.



Також цього року нововолинці нарікали своїх малят і оригінально, дещо незвично.



Зокрема, були зареєстровані діти з іменами: Амалія, Адела, Анмарі, Моніка, Етері, Ліка, Маріам, Естер, Ліана, Квітка, Мілена, Жасмін, Сарра, Зейнеп, Санта-Марія, Тіффані, Анісія, Вірсавія, а також Аарон, Адам, Герман, Вільям, Домінік, Ілай, Самір, Себастьян, Леонель, Наум, Натан та Нестор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську в 2020-му році народилось 455 діток: 229 хлопчиків і 226 дівчаток. Було й дві двійні. Називали новонароджених по-різному. Традиційними іменами: Андрій, Денис, Софія й Вікторія, а також оригінальними – Анмарі, Вірсавія, Леонель і Натан.Про це БУГу розповіли у пологовому відділенні Нововолинської центральної міської лікарні та місцевому ДРАЦСі.Здебільшого новонароджених діток батьки реєстрували у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.Так, протягом 2020 року працівники установи склали 463 актових записів про народження.Зокрема, в пологовому будинку батьки отримали:• 211 свідоцтв про народження своїх діток;• 168 довідок про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини.Що ж до вибору імен, то минулого року, найпопулярнішими для хлопчиків були – Андрій, Артем, Данило, Владислав, Денис, Максим, Олександр і Матвій.Для дівчаток у 2020-му, найчастіше обирали імена Єва, Софія, Дарина, Мілана, Вікторія, Соломія, Уляна й Емілія.Також цього року нововолинці нарікали своїх малят і оригінально, дещо незвично.Зокрема, були зареєстровані діти з іменами: Амалія, Адела, Анмарі, Моніка, Етері, Ліка, Маріам, Естер, Ліана, Квітка, Мілена, Жасмін, Сарра, Зейнеп, Санта-Марія, Тіффані, Анісія, Вірсавія, а також Аарон, Адам, Герман, Вільям, Домінік, Ілай, Самір, Себастьян, Леонель, Наум, Натан та Нестор.

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