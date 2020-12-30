Вірсавія, Леонель, Ілай: які рідкісні імена дають дітям у Нововолинську
Сьогодні, 15:58
У Нововолинську в 2020-му році народилось 455 діток: 229 хлопчиків і 226 дівчаток. Було й дві двійні. Називали новонароджених по-різному. Традиційними іменами: Андрій, Денис, Софія й Вікторія, а також оригінальними – Анмарі, Вірсавія, Леонель і Натан.
Про це БУГу розповіли у пологовому відділенні Нововолинської центральної міської лікарні та місцевому ДРАЦСі.
Здебільшого новонароджених діток батьки реєстрували у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.
Так, протягом 2020 року працівники установи склали 463 актових записів про народження.
Зокрема, в пологовому будинку батьки отримали:
• 211 свідоцтв про народження своїх діток;
• 168 довідок про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини.
Що ж до вибору імен, то минулого року, найпопулярнішими для хлопчиків були – Андрій, Артем, Данило, Владислав, Денис, Максим, Олександр і Матвій.
Для дівчаток у 2020-му, найчастіше обирали імена Єва, Софія, Дарина, Мілана, Вікторія, Соломія, Уляна й Емілія.
Також цього року нововолинці нарікали своїх малят і оригінально, дещо незвично.
Зокрема, були зареєстровані діти з іменами: Амалія, Адела, Анмарі, Моніка, Етері, Ліка, Маріам, Естер, Ліана, Квітка, Мілена, Жасмін, Сарра, Зейнеп, Санта-Марія, Тіффані, Анісія, Вірсавія, а також Аарон, Адам, Герман, Вільям, Домінік, Ілай, Самір, Себастьян, Леонель, Наум, Натан та Нестор.
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Про це БУГу розповіли у пологовому відділенні Нововолинської центральної міської лікарні та місцевому ДРАЦСі.
Здебільшого новонароджених діток батьки реєстрували у Нововолинському міському відділі ДРАЦС.
Так, протягом 2020 року працівники установи склали 463 актових записів про народження.
Зокрема, в пологовому будинку батьки отримали:
• 211 свідоцтв про народження своїх діток;
• 168 довідок про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини.
Що ж до вибору імен, то минулого року, найпопулярнішими для хлопчиків були – Андрій, Артем, Данило, Владислав, Денис, Максим, Олександр і Матвій.
Для дівчаток у 2020-му, найчастіше обирали імена Єва, Софія, Дарина, Мілана, Вікторія, Соломія, Уляна й Емілія.
Також цього року нововолинці нарікали своїх малят і оригінально, дещо незвично.
Зокрема, були зареєстровані діти з іменами: Амалія, Адела, Анмарі, Моніка, Етері, Ліка, Маріам, Естер, Ліана, Квітка, Мілена, Жасмін, Сарра, Зейнеп, Санта-Марія, Тіффані, Анісія, Вірсавія, а також Аарон, Адам, Герман, Вільям, Домінік, Ілай, Самір, Себастьян, Леонель, Наум, Натан та Нестор.
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