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Чоловік, який впав у 5-метровий котлован у Луцьку, прийшов до тями

Чоловік, який впав у 5-метровий котлован у Луцьку, прийшов до тями
Стан чоловіка, який напередодні в Луцьку в гаражному кооперативі "Залізничник" на вулиці Привокзальній впав у п'ятиметровий котлован, наразі стабільний.

Про це розповів Суспільному телефоном заступник директора міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Зі слів медика, у пацієнта було переохолодження і травма чола. Додав: чоловік прийшов до тями, його стан – ближчий до задовільного. Каже: із реанімації травмованого перевели в соматичне хірургічне відділення.

Нагадаємо, 4 січня працівники ДСНС в області дістали з котловану чоловіка віком орієнтовно 30-35 років травмованого і без свідомості. Особу травмованого нині з'ясовують правоохоронці. До лікарні його привезла бригада швидкої. На місці працювала слідчо-оперативна група, розповіла речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.

"Правоохоронці склали протокол про порушення правил і неналежне забезпечення безпеки на будівництві. Триває слідство, деталі не розголошують", – додала речниця.

Директор підприємства – замовника будівництва житлового комплексу, який зводять поряд, Олександр Маринчук прокоментував ситуацію телефоном. Із його слів, жодного відношення їхнє будівництво та підрядні організації, які працюють на будівництві, до проведення робіт, пов'язаних із каналізацією, не мають.

Замовником прокладання каналізаційних мереж є квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир-Волинський. Начальник проектно-кошторисної групи Олег Іовенко розповів: підрядна організація, яка виграла тендер, оголошений Міністерством оборони України, нині робить прокол діаметром метр під залізничними коліями і гаражами від військового містечка до двох новозбудованих казарм.

Із його слів, за належним виконанням робіт стежить відділ технічного нагляду підрядної організації "Будівельні споруди міста" зі столиці. Ситуацію працівниця, яка назвалася Тетяною, пообіцяла прокоментувати Суспільному згодом.

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Теги: Луцьк, стан чоловіка, падіння
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