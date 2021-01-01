Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату світу з бодіарту. ФОТО

Ольга Цьось (Писаренко) здобула друге місце на Чемпіонаті світу ОМС 2020.



1-го січня у Франції проходив у форматі онлайн Чемпіонат Світу ОМС 2020, - пише



2 місяці тому дівчина перемогла в Чемпіонаті України з бодіарту. Після того почала готуватися до Чемпіонату світу, який 20 років проходить в Парижі.



Ціль, яку собі ставила Ольга, – це зробити роботу, якою могла б пишатися і розповісти друзям про свої яскраві емоції через таке мистецтво.



“У вересні вперше в житті вирішила взяти участь в Чемпіонаті України СПУ 2020. Подала заявку за 5 днів до старту. І не очікувано для себе перемогла”.



Дівчина мала летіти в Париж представляти Україну на Чемпіонаті світу для б’юті майстрів, але через карантин він проходив онлайн. 1-го січня оголосили результати в прямому ефірі.



Ольга розповідає: “Для підготовки потрібен щонайменше місяць, але у мене сталася непередбачувана ситуація, я захворіла і два тижні пролежала у ліжку з температурою та іншими симптомами. Тому зустрічатися з моделлю не могла, пробувала малювати вечорами на своїй нозі. У своїй фантазії я чітко бачила малюнок, кольори, аксесуари, а ось як втілити це у життя не до кінця розуміла. З моделлю була лише одна репетиція.



Я ніколи не вважала, що у мене є якийсь талант, просто завжди думала чим би ти не займався, треба старатися на 100%.



Ольга має дві вищі освіти (інженерія та фармакологія), але знайшла себе в б’юті індустрії. Вже 4 роки працює візажистом та стилістом у Києві. Основна її зайнятість – це зйомки, на яких вона часто робить різні незвичні образи, як каже дівчина, яскраві та круті. Тому вона зрозуміла, що саме це приносить задоволення і поринула в мистецтво бодіарту.



По тілу малює аквагримом і художніми пензлями. І навчилася робити бутафорію і прикраси, тому що не могла знайти того, що підійде для образу.



“Просто пішла на ринок біля дому, купила скальпель, паяльник, спреї з фарбою і почала читати, як цим користуватися. Для мене бодіарт – це щось чарівне, і в ньому присутня краплинка дитячих фантазій, уяви, і гармонії мене з творчістю”.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженка Нововолинськаздобула друге місце на Чемпіонаті світу ОМС 2020.1-го січня у Франції проходив у форматі онлайн Чемпіонат Світу ОМС 2020, - пише БУГ 2 місяці тому дівчина перемогла в Чемпіонаті України з бодіарту. Після того почала готуватися до Чемпіонату світу, який 20 років проходить в Парижі.Ціль, яку собі ставила Ольга, – це зробити роботу, якою могла б пишатися і розповісти друзям про свої яскраві емоції через таке мистецтво.“У вересні вперше в житті вирішила взяти участь в Чемпіонаті України СПУ 2020. Подала заявку за 5 днів до старту. І не очікувано для себе перемогла”.Дівчина мала летіти в Париж представляти Україну на Чемпіонаті світу для б’юті майстрів, але через карантин він проходив онлайн. 1-го січня оголосили результати в прямому ефірі.Ольга розповідає: “Для підготовки потрібен щонайменше місяць, але у мене сталася непередбачувана ситуація, я захворіла і два тижні пролежала у ліжку з температурою та іншими симптомами. Тому зустрічатися з моделлю не могла, пробувала малювати вечорами на своїй нозі. У своїй фантазії я чітко бачила малюнок, кольори, аксесуари, а ось як втілити це у життя не до кінця розуміла. З моделлю була лише одна репетиція.Я ніколи не вважала, що у мене є якийсь талант, просто завжди думала чим би ти не займався, треба старатися на 100%.Ольга має дві вищі освіти (інженерія та фармакологія), але знайшла себе в б’юті індустрії. Вже 4 роки працює візажистом та стилістом у Києві. Основна її зайнятість – це зйомки, на яких вона часто робить різні незвичні образи, як каже дівчина, яскраві та круті. Тому вона зрозуміла, що саме це приносить задоволення і поринула в мистецтво бодіарту.По тілу малює аквагримом і художніми пензлями. І навчилася робити бутафорію і прикраси, тому що не могла знайти того, що підійде для образу.“Просто пішла на ринок біля дому, купила скальпель, паяльник, спреї з фарбою і почала читати, як цим користуватися. Для мене бодіарт – це щось чарівне, і в ньому присутня краплинка дитячих фантазій, уяви, і гармонії мене з творчістю”.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію