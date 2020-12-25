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Луцьких кликунів позначили на інтерактивній мапі

Луцьких кликунів позначили на інтерактивній мапі
Самостійну тематичну екскурсію обласним центром Волині відтепер можна організувати за допомогою інтерактивної мапи розташування мініскульптур луцьких кликунів.

Відповідне посилання виклали у спільноті Travels in UA у фейсбуці, - пише Укрінформ.

"Поки чекаємо від VisitLutsk.com офіційної мапи кликунів Луцька, тримайте ось таку інтерактивну Google-мапу, що ми зробили для вашої зручності...", – йдеться в повідомленні.

На мапі позначено 13 локацій в центральній частині міста. Всі представлені на ній кликуни мають власні імена, адреси та описи місць розташування.
Луцьких кликунів позначили на інтерактивній мапі

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Як відомо, проєкт "Луцький кликун" започаткувала 2015 року Луцька міська рада для вшанування давньої міської професії і створення у місті низки скульптур кликунів, що формуватимуть туристичний маршрут. Відтоді управління туризму та промоції міста встановило 13 бронзових скульптур кликунів (три з них на сьогодні втрачені через вандалів). Ще кілька скульптур та зображень кликунів з’явилися за ініціативи ентузіастів. У місті почали проводити екскурсії на тему кликунів. Але офіційної мапи скульптур поки що немає.

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Перша скульптура кликуна у формі флюгера на Владичій вежі Луцького замку з’явилася ще у 1990-х роках під час реставрації.

Кликун – один із головних давніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку та "кликали" – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал "кликання" обумовив появу місцевої назви – кликун.


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Теги: кликуни, Луцьк, карта
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