Луцьких кликунів позначили на інтерактивній мапі
Сьогодні, 13:35
Самостійну тематичну екскурсію обласним центром Волині відтепер можна організувати за допомогою інтерактивної мапи розташування мініскульптур луцьких кликунів.
Відповідне посилання виклали у спільноті Travels in UA у фейсбуці, - пише Укрінформ.
"Поки чекаємо від VisitLutsk.com офіційної мапи кликунів Луцька, тримайте ось таку інтерактивну Google-мапу, що ми зробили для вашої зручності...", – йдеться в повідомленні.
На мапі позначено 13 локацій в центральній частині міста. Всі представлені на ній кликуни мають власні імена, адреси та описи місць розташування.
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Як відомо, проєкт "Луцький кликун" започаткувала 2015 року Луцька міська рада для вшанування давньої міської професії і створення у місті низки скульптур кликунів, що формуватимуть туристичний маршрут. Відтоді управління туризму та промоції міста встановило 13 бронзових скульптур кликунів (три з них на сьогодні втрачені через вандалів). Ще кілька скульптур та зображень кликунів з’явилися за ініціативи ентузіастів. У місті почали проводити екскурсії на тему кликунів. Але офіційної мапи скульптур поки що немає.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьким кликунам обрали імена
Перша скульптура кликуна у формі флюгера на Владичій вежі Луцького замку з’явилася ще у 1990-х роках під час реставрації.
Кликун – один із головних давніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку та "кликали" – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал "кликання" обумовив появу місцевої назви – кликун.
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Відповідне посилання виклали у спільноті Travels in UA у фейсбуці, - пише Укрінформ.
"Поки чекаємо від VisitLutsk.com офіційної мапи кликунів Луцька, тримайте ось таку інтерактивну Google-мапу, що ми зробили для вашої зручності...", – йдеться в повідомленні.
На мапі позначено 13 локацій в центральній частині міста. Всі представлені на ній кликуни мають власні імена, адреси та описи місць розташування.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мандрівки луцького кликуна
Як відомо, проєкт "Луцький кликун" започаткувала 2015 року Луцька міська рада для вшанування давньої міської професії і створення у місті низки скульптур кликунів, що формуватимуть туристичний маршрут. Відтоді управління туризму та промоції міста встановило 13 бронзових скульптур кликунів (три з них на сьогодні втрачені через вандалів). Ще кілька скульптур та зображень кликунів з’явилися за ініціативи ентузіастів. У місті почали проводити екскурсії на тему кликунів. Але офіційної мапи скульптур поки що немає.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Луцьким кликунам обрали імена
Перша скульптура кликуна у формі флюгера на Владичій вежі Луцького замку з’явилася ще у 1990-х роках під час реставрації.
Кликун – один із головних давніх символів Луцька. В епоху Середньовіччя кликун повідомляв населенню найрізноманітнішу інформацію: від вшанування полководців до виклику громадян до суду. У Луцьку ж кликуни, крім того, стояли на нічній варті в замку та "кликали" – постійно перегукувалися, а в разі пожежі чи нападу ворогів били на сполох. Саме ритуал "кликання" обумовив появу місцевої назви – кликун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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