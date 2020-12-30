У луцькому пологовому першим народженим діткам у 2021 році подарували цінні подарунки





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Заступниця медичного директора з неонатології Олена Курак наголошує, що народження дітей – це завжди радісна подія не лише для мами й тата, але й колективу закладу.



«Ми вирішили, що можемо подарувати радість нашим діткам та їхнім батькам в новому форматі. Ці подарунки – не просто іграшки чи цукерки, а дійсно корисні речі, які будуть допомагати у вихованні діток. Тож вирішили подарувати першим народженим у новому році хлопчику та дівчинці коляски та стілець для годування.



Перший хлопчик народився в новорічну ніч 00:20, тому увесь лікарський та акушерський персонал зустрічали Новий рік в пологовому залі разом з мамою. А другий хлопчик народився о 05.55. Одному подарували коляску, іншому – столик», – розповідає Олена Курак.



З її слів, батьки не очікували таких подарунків, протягом всього перебування у пологовому будинку вони постійно говорили слова подяки.



Напередодні Різдва коляску подарували і багатодітній мамі Юлії Кроковець. Раніше вона народила двох хлопчиків, а третьою дитиною стала дівчинка.



«Я щиро дякую всім лікарям та персоналу. Тут просто чудове ставлення до і після пологів. Також велике дякую за подарунок, адже це дійсно потрібна річ», – не приховувала радості породілля.



Натомість у пологовому будинку сподіваються, що подарунки, придбані не без допомоги благодійників, стануть у пригоді батькам та їхнім діткам, адже сьогодні вартість товарів для новонароджених є дуже високою. Втім, це не останні сюрпризи для породіль, адже перші народжені на Різдво дітки також отримають подарунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Першим новонародженим хлопчикам та дівчинці у 2021 році Луцький пологовий будинок подарував дитячі візочки та столики для годування.Про це пишуть Волинські новини Заступниця медичного директора з неонатологіїнаголошує, що народження дітей – це завжди радісна подія не лише для мами й тата, але й колективу закладу.«Ми вирішили, що можемо подарувати радість нашим діткам та їхнім батькам в новому форматі. Ці подарунки – не просто іграшки чи цукерки, а дійсно корисні речі, які будуть допомагати у вихованні діток. Тож вирішили подарувати першим народженим у новому році хлопчику та дівчинці коляски та стілець для годування.Перший хлопчик народився в новорічну ніч 00:20, тому увесь лікарський та акушерський персонал зустрічали Новий рік в пологовому залі разом з мамою. А другий хлопчик народився о 05.55. Одному подарували коляску, іншому – столик», – розповідає Олена Курак.З її слів, батьки не очікували таких подарунків, протягом всього перебування у пологовому будинку вони постійно говорили слова подяки.Напередодні Різдва коляску подарували і багатодітній мамі. Раніше вона народила двох хлопчиків, а третьою дитиною стала дівчинка.«Я щиро дякую всім лікарям та персоналу. Тут просто чудове ставлення до і після пологів. Також велике дякую за подарунок, адже це дійсно потрібна річ», – не приховувала радості породілля.Натомість у пологовому будинку сподіваються, що подарунки, придбані не без допомоги благодійників, стануть у пригоді батькам та їхнім діткам, адже сьогодні вартість товарів для новонароджених є дуже високою. Втім, це не останні сюрпризи для породіль, адже перші народжені на Різдво дітки також отримають подарунки.

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