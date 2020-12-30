вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому пологовому першим народженим діткам у 2021 році подарували цінні подарунки

У луцькому пологовому першим народженим діткам у 2021 році подарували цінні подарунки
Першим новонародженим хлопчикам та дівчинці у 2021 році Луцький пологовий будинок подарував дитячі візочки та столики для годування.

Про це пишуть Волинські новини.

Заступниця медичного директора з неонатології Олена Курак наголошує, що народження дітей – це завжди радісна подія не лише для мами й тата, але й колективу закладу.

«Ми вирішили, що можемо подарувати радість нашим діткам та їхнім батькам в новому форматі. Ці подарунки – не просто іграшки чи цукерки, а дійсно корисні речі, які будуть допомагати у вихованні діток. Тож вирішили подарувати першим народженим у новому році хлопчику та дівчинці коляски та стілець для годування.

Перший хлопчик народився в новорічну ніч 00:20, тому увесь лікарський та акушерський персонал зустрічали Новий рік в пологовому залі разом з мамою. А другий хлопчик народився о 05.55. Одному подарували коляску, іншому – столик», – розповідає Олена Курак.

З її слів, батьки не очікували таких подарунків, протягом всього перебування у пологовому будинку вони постійно говорили слова подяки.

Напередодні Різдва коляску подарували і багатодітній мамі Юлії Кроковець. Раніше вона народила двох хлопчиків, а третьою дитиною стала дівчинка.

«Я щиро дякую всім лікарям та персоналу. Тут просто чудове ставлення до і після пологів. Також велике дякую за подарунок, адже це дійсно потрібна річ», – не приховувала радості породілля.

Натомість у пологовому будинку сподіваються, що подарунки, придбані не без допомоги благодійників, стануть у пригоді батькам та їхнім діткам, адже сьогодні вартість товарів для новонароджених є дуже високою. Втім, це не останні сюрпризи для породіль, адже перші народжені на Різдво дітки також отримають подарунки.

У луцькому пологовому першим народженим діткам у 2021 році подарували цінні подарунки
У луцькому пологовому першим народженим діткам у 2021 році подарували цінні подарунки
У луцькому пологовому першим народженим діткам у 2021 році подарували цінні подарунки
У луцькому пологовому першим народженим діткам у 2021 році подарували цінні подарунки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, пологовий будинок, подарунки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Елітний відпочинок: де відзначають свята українські знаменитості. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 16:42
У луцькому пологовому першим народженим діткам у 2021 році подарували цінні подарунки
Сьогодні, 16:25
У Луцьку судили заступника директора магазину, який крав алкоголь і сигарети
Сьогодні, 16:03
У Луцьку дорогу не поділили Opel та Skoda
Сьогодні, 15:36
Схожі новини
У Луцьку нацгвардійці серед вулиці роздавали перехожим подарунки. ФОТО У Луцьку нацгвардійці серед вулиці роздавали перехожим подарунки. ФОТО
30 грудень, 2020, 19:19
Десять багатодітних родин з Луцька отримали «миколайчики» від Червоного Хреста Десять багатодітних родин з Луцька отримали «миколайчики» від Червоного Хреста
17 грудень, 2020, 17:12
Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО* Безпрограшна лотерея і знижки: «Офіс Центр» у Луцьку три дні святкуватиме третю річницю. ФОТО*
04 грудень, 2020, 11:30
Театральна вистава та подарунки: у Луцьку влаштували свято дітям атовців Театральна вистава та подарунки: у Луцьку влаштували свято дітям атовців
21 листопад, 2019, 08:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через скандал в Підгайцях відкрили подвійний кримінал
05 січень, 21:23
 1
Різдво в Україні буде теплим та дощовим
Сьогодні, 17:10
 0
Елітний відпочинок: де відзначають свята українські знаменитості. ВІДЕО
Сьогодні, 16:50
 0
Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 16:42
 0
У луцькому пологовому першим народженим діткам у 2021 році подарували цінні подарунки
Сьогодні, 16:25
 0
Медіа
відео
1/8