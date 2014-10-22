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Діти подарували різдвяні іграшки мешканцям геріатричного пансіонату у Луцьку. ФОТО

Діти подарували різдвяні іграшки мешканцям геріатричного пансіонату у Луцьку. ФОТО
У Луцькому геріатричному пансіонаті відбулася «Різдвяна акція добра і милосердя». В її рамках підопічним закладу подарували різдвяні декорації – вінки з хвої, ялинкові прикраси, ялинки.

До акції долучилися вихованці Волинського еколого-натуралістичного центру, а також діти і працівники міських дошкільних закладів, чиї роботи зібрав Будинок вчителя, пише "Перший".

Мета акції – подарувати трохи святкового тепла людям, які опинилися в скрутній ситуації.

Луцький геріатричний пансіонат – це соціальний заклад на вулиці Теремнівській, 70. Наразі там мешкають 132 людини в складних життєвих обставинах. З них 60 – важкохворі, 13 – пересуваються на візку.

Діти подарували різдвяні іграшки мешканцям геріатричного пансіонату у Луцьку. ФОТО
Діти подарували різдвяні іграшки мешканцям геріатричного пансіонату у Луцьку. ФОТО
Діти подарували різдвяні іграшки мешканцям геріатричного пансіонату у Луцьку. ФОТО
Діти подарували різдвяні іграшки мешканцям геріатричного пансіонату у Луцьку. ФОТО


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Теги: діти, геріатричний пансіонат, Луцьк, подарунки
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