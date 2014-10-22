Діти подарували різдвяні іграшки мешканцям геріатричного пансіонату у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 18:43
У Луцькому геріатричному пансіонаті відбулася «Різдвяна акція добра і милосердя». В її рамках підопічним закладу подарували різдвяні декорації – вінки з хвої, ялинкові прикраси, ялинки.
До акції долучилися вихованці Волинського еколого-натуралістичного центру, а також діти і працівники міських дошкільних закладів, чиї роботи зібрав Будинок вчителя, пише "Перший".
Мета акції – подарувати трохи святкового тепла людям, які опинилися в скрутній ситуації.
Луцький геріатричний пансіонат – це соціальний заклад на вулиці Теремнівській, 70. Наразі там мешкають 132 людини в складних життєвих обставинах. З них 60 – важкохворі, 13 – пересуваються на візку.
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До акції долучилися вихованці Волинського еколого-натуралістичного центру, а також діти і працівники міських дошкільних закладів, чиї роботи зібрав Будинок вчителя, пише "Перший".
Мета акції – подарувати трохи святкового тепла людям, які опинилися в скрутній ситуації.
Луцький геріатричний пансіонат – це соціальний заклад на вулиці Теремнівській, 70. Наразі там мешкають 132 людини в складних життєвих обставинах. З них 60 – важкохворі, 13 – пересуваються на візку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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