У місті на Волині легковик зніс електроопору. ФОТО
Сьогодні, 21:20
На вулиці Зимнівській близько 19:00 7-го січня у Володимирі-Волинському автомобіль марки Opel зніс електроопору.
На місці працювали рятувальники ДПРЧ-7, повідомляє БУГ.
Постраждалих внаслідок аварії немає.
Прохання до водіїв: зважайте на погодні умови та будьте обережні на дорозі.
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На місці працювали рятувальники ДПРЧ-7, повідомляє БУГ.
Постраждалих внаслідок аварії немає.
Прохання до водіїв: зважайте на погодні умови та будьте обережні на дорозі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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