У місті на Волині легковик зніс електроопору. ФОТО





На місці працювали рятувальники ДПРЧ-7, повідомляє



Постраждалих внаслідок аварії немає.



Прохання до водіїв: зважайте на погодні умови та будьте обережні на дорозі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Зимнівській близько 19:00 7-го січня у Володимирі-Волинському автомобіль марки Opel зніс електроопору.На місці працювали рятувальники ДПРЧ-7, повідомляє БУГ Постраждалих внаслідок аварії немає.Прохання до водіїв: зважайте на погодні умови та будьте обережні на дорозі.

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