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У місті на Волині легковик зніс електроопору. ФОТО

У місті на Волині легковик зніс електроопору. ФОТО
На вулиці Зимнівській близько 19:00 7-го січня у Володимирі-Волинському автомобіль марки Opel зніс електроопору.

На місці працювали рятувальники ДПРЧ-7, повідомляє БУГ.

Постраждалих внаслідок аварії немає.

Прохання до водіїв: зважайте на погодні умови та будьте обережні на дорозі.

У місті на Волині легковик зніс електроопору. ФОТО
У місті на Волині легковик зніс електроопору. ФОТО
У місті на Волині легковик зніс електроопору. ФОТО

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Теги: електроопора, аварія, Володимир-Волинський
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