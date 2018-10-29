Пасажирський Boeing розбився в Індонезії





Йдеться про літак компанії Sriwijaya Air, який прямував за маршрутом Джакарта-Понтіанак (міста в Індонезії).



За попередніми даними, літак розбився в районі безлюдного острова Мале (архіпелаг Серібу, Яванське море, Індонезія), повідомляє сайт



Авіакатастрофа сталася приблизно о 14:30 за місцевим часом.



Диспетчери втратили зв’язок з лайнером незабаром після того, як 9 січня він вилетів з аеропорту Джакарти, столиці країни, повідомляє Bloomberg з посиланням на рятувальні служби Індонезії.





Flightradar24 уточнює, що рейс №SJ182 виконував Boeing 737−500 з реєстраційним номером PK-CLC (MSN 27323). Перший політ цього літака відбувся в травні 1994 року — тобто лайнеру було 26 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасажирський Boeing 737−500, який вилетів з Джакарти, зник зі зв’язку та розбився в Індонезії.Йдеться про літак компанії Sriwijaya Air, який прямував за маршрутом Джакарта-Понтіанак (міста в Індонезії).За попередніми даними, літак розбився в районі безлюдного острова Мале (архіпелаг Серібу, Яванське море, Індонезія), повідомляє сайт detikNews Авіакатастрофа сталася приблизно о 14:30 за місцевим часом.Диспетчери втратили зв’язок з лайнером незабаром після того, як 9 січня він вилетів з аеропорту Джакарти, столиці країни, повідомляє Bloomberg з посиланням на рятувальні служби Індонезії.

CNN Indonesia пише, що літак піднявся на висоту понад три кілометри, проте приблизно за хвилину опустився практично до рівня моря, після чого з ним зник зв’язок.Flightradar24 уточнює, що рейс №SJ182 виконував Boeing 737−500 з реєстраційним номером PK-CLC (MSN 27323). Перший політ цього літака відбувся в травні 1994 року — тобто лайнеру було 26 років.

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