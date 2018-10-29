Пасажирський Boeing розбився в Індонезії
Сьогодні, 13:21
Пасажирський Boeing 737−500, який вилетів з Джакарти, зник зі зв’язку та розбився в Індонезії.
Йдеться про літак компанії Sriwijaya Air, який прямував за маршрутом Джакарта-Понтіанак (міста в Індонезії).
За попередніми даними, літак розбився в районі безлюдного острова Мале (архіпелаг Серібу, Яванське море, Індонезія), повідомляє сайт detikNews.
Авіакатастрофа сталася приблизно о 14:30 за місцевим часом.
Диспетчери втратили зв’язок з лайнером незабаром після того, як 9 січня він вилетів з аеропорту Джакарти, столиці країни, повідомляє Bloomberg з посиланням на рятувальні служби Індонезії.
CNN Indonesia пише, що літак піднявся на висоту понад три кілометри, проте приблизно за хвилину опустився практично до рівня моря, після чого з ним зник зв’язок.
Flightradar24 уточнює, що рейс №SJ182 виконував Boeing 737−500 з реєстраційним номером PK-CLC (MSN 27323). Перший політ цього літака відбувся в травні 1994 року — тобто лайнеру було 26 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Йдеться про літак компанії Sriwijaya Air, який прямував за маршрутом Джакарта-Понтіанак (міста в Індонезії).
За попередніми даними, літак розбився в районі безлюдного острова Мале (архіпелаг Серібу, Яванське море, Індонезія), повідомляє сайт detikNews.
Авіакатастрофа сталася приблизно о 14:30 за місцевим часом.
Диспетчери втратили зв’язок з лайнером незабаром після того, як 9 січня він вилетів з аеропорту Джакарти, столиці країни, повідомляє Bloomberg з посиланням на рятувальні служби Індонезії.
CNN Indonesia пише, що літак піднявся на висоту понад три кілометри, проте приблизно за хвилину опустився практично до рівня моря, після чого з ним зник зв’язок.
Flightradar24 уточнює, що рейс №SJ182 виконував Boeing 737−500 з реєстраційним номером PK-CLC (MSN 27323). Перший політ цього літака відбувся в травні 1994 року — тобто лайнеру було 26 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Пасажирський Boeing розбився в Індонезії
Сьогодні, 13:21
Чому не продають шкарпетки і презервативи у супермаркетах: Степанов пояснив логіку заборон
Сьогодні, 13:00
Померла керівниця будинку культури села на Волині
Сьогодні, 11:57
Нові правила виклику «швидкої»: як це працює на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34