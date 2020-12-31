В Італії на території лікарні провалилася земля: вирва поглинула кілька автівок. ВІДЕО





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Провалля утворилося на світанку в п'ятницю, 8 січня. Земля обвалилася на території паркінгу лікарні Оспедале-дель-Маре, де зокрема лікуються і пацієнти з COVID-19.



Яма, що утворилася через провал ґрунту, приблизно 20 метрів завглибшки та займає площу приблизно 2 тисячі квадратних метрів.



Як зазначили в поліції Неаполя, кілька автівок провалилися під землю, а в лікарні та кількох сусідніх будівлях відключили електроенергію і воду. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте пацієнтів лікарні довелося евакуювати.







Наразі причини обвалу землі встановлюють експерти. Правоохоронці повідомили, що версія підриву ділянки не розглядається. Натомість підозрюють, що причиною могло стати підвищення рівня вологості в землі ㅡ за останні два тижні в регіоні були сильні дощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В італійському місті Неаполь на території місцевої лікарні стався провал ґрунту. Велика вирва поглинула 3 машини, дерева та призвела до відключення електроенергії в кількох сусідніх будівлях.Про це пише Громадське з посиланням на CNN Провалля утворилося на світанку в п'ятницю, 8 січня. Земля обвалилася на території паркінгу лікарні Оспедале-дель-Маре, де зокрема лікуються і пацієнти з COVID-19.Яма, що утворилася через провал ґрунту, приблизно 20 метрів завглибшки та займає площу приблизно 2 тисячі квадратних метрів.Як зазначили в поліції Неаполя, кілька автівок провалилися під землю, а в лікарні та кількох сусідніх будівлях відключили електроенергію і воду. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте пацієнтів лікарні довелося евакуювати.Наразі причини обвалу землі встановлюють експерти. Правоохоронці повідомили, що версія підриву ділянки не розглядається. Натомість підозрюють, що причиною могло стати підвищення рівня вологості в землі ㅡ за останні два тижні в регіоні були сильні дощі.

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