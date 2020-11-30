Жінка, тіло якої знайшли у Ковелі на Святвечір, загинула під вантажним потягом

На Волині жінка загинула під колесами вантажного потяга. Нещасний випадок трапився у середу, 6 січня, на колії залізничної станції Ковель.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські з’ясували, що жінка намагалася перелізти під потягом, але у цей момент транспортний засіб розпочав рух. Ймовірно, 70-річна жителька Турійська зачепилася за потяг, після чого вантажний потяг здійснив наїзд на пенсіонерку. Літня жінка отримала травми, несумісні із життям.За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство, під час якого з’ясують усі обставини трагедії.Нагадаємо, раніше поліцейські просили, яку знайшли біля залізничного вокзалу.