У Луцьку виявили двох молодиків із наркотиками

У Луцьку нацгвардійці затримали двох осіб із ймовірними наркотичними речовинами.Про це інформує військова частина 1141 Національної гвардії України у фейсбуці.Зокрема, 10 січня біля 19:00 на вулиці Шевченка гвардійський автопатруль звернув увагу на молодика (громадянина 2002 року народження), що поводився підозріло. Під час поверхневого огляду особистих речей військовослужбовці виявили у нього речовину рослинного походження, ззовні схожу на канабіс.Цього ж дня аналогічну речовину виявив піший наряд під час поверхневого огляду у громадянина 2001 року народження. Трапилося це у дворі будинку на вулиці Рівненській.У цих випадках на місце події викликали слідчо-оперативну группу. А виявлені ймовірні наркотичні речовині вилучили та направили на дослідження.