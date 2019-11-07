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У Луцьку виявили двох молодиків із наркотиками

У Луцьку виявили двох молодиків із наркотиками
У Луцьку нацгвардійці затримали двох осіб із ймовірними наркотичними речовинами.

Про це інформує військова частина 1141 Національної гвардії України у фейсбуці.

Зокрема, 10 січня біля 19:00 на вулиці Шевченка гвардійський автопатруль звернув увагу на молодика (громадянина 2002 року народження), що поводився підозріло. Під час поверхневого огляду особистих речей військовослужбовці виявили у нього речовину рослинного походження, ззовні схожу на канабіс.

Цього ж дня аналогічну речовину виявив піший наряд під час поверхневого огляду у громадянина 2001 року народження. Трапилося це у дворі будинку на вулиці Рівненській.

У цих випадках на місце події викликали слідчо-оперативну группу. А виявлені ймовірні наркотичні речовині вилучили та направили на дослідження.

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Теги: наркотики, канабіс, Луцьк
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