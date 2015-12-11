У центрі Луцька – бійка. ВІДЕО

Пообіді сьогодні, 11 січня, у центрі Луцька сталася бійка між двома чоловіками.Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.Інформують, що о 16:21 год. на Театральному майдані, на стоянці таксистів, диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» помітив на камерах відеоспостереження бійку між чоловіками. Мунципали повідомили, що чоловіки, ймовірно є водіями таксі. Утім, поки це не є підтвердженою інформацією.На місце події викликали патрульну поліцію та швидку допомогу, для з’ясування обставин та надання допомоги.