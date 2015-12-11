У центрі Луцька – бійка. ВІДЕО
Сьогодні, 17:27
Пообіді сьогодні, 11 січня, у центрі Луцька сталася бійка між двома чоловіками.
Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
Інформують, що о 16:21 год. на Театральному майдані, на стоянці таксистів, диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» помітив на камерах відеоспостереження бійку між чоловіками. Мунципали повідомили, що чоловіки, ймовірно є водіями таксі. Утім, поки це не є підтвердженою інформацією.
На місце події викликали патрульну поліцію та швидку допомогу, для з’ясування обставин та надання допомоги.
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Про це повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти у фейсбуці.
Інформують, що о 16:21 год. на Театральному майдані, на стоянці таксистів, диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» помітив на камерах відеоспостереження бійку між чоловіками. Мунципали повідомили, що чоловіки, ймовірно є водіями таксі. Утім, поки це не є підтвердженою інформацією.
На місце події викликали патрульну поліцію та швидку допомогу, для з’ясування обставин та надання допомоги.
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Коментарі 4
Сейчас у всех - нервы ни к ч@рту
Бійка розпочалась о 16.21 хтось викликав поліцію яка від їх офісу який знаходиться від місця події за 250 метрів їхала понад 10 хв. а швидка була о 16.38.... за цей час можна 3чі пограбувати кілька разів вбити і ще разів 2чі згвалтувати.... агов ВИ СПРАВДІ ВВАЖАЄТЕ, ЩО СИСТЕМА ЗА 10 мільйонів яку пафосно називають БЕЗПЕЧНЕ МІСТО ... діє???? ДЕ МУНТАВАТА НА БАЗАРІ?
Проценти накапали!
Це Діма Гончарук, тоже таксіст;)
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