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ДП «Антонов» придбає 10 луцьких автобусів

ДП «Антонов» придбає 10 луцьких автобусів
28 грудня 2020 року ДП «Автоскладальний завод № 1» та державне підприємство «Антонов» підписали договір купівлі-продажу.

Відповідно до цього договору ДП «Антонов» має намір закупити 10 автобусів «Богдан А14532», - пише "Волинь-нова", посилаючись на сайт ДП «Автоскладальний завод №1».

Автобус «Богдан А14532» - це автобус приміського/міжміського типу загальною довжиною 9,82 м. Він відповідає екологічному стандарту Euro 5 та є зручним і безпечним у користуванні. Автобус укомплектований європейськими агрегатами, в тому числі двигуном Iveco й механічною коробкою передач EATON. Загальна пасажиромісткість складає 70 осіб (на приміських маршрутах), в тому числі 43 місця для сидіння.

ДП «Автоскладальний завод №1» забезпечує 2 роки гарантійного обслуговування автобусів, або 100 тисяч км пробігу.

Варто зазначити, що це вже не перша співпраця ДП «Автоскладальний завод № 1» з ДП «Антонов» - у 2012 році підприємством було закуплено 3 автобуси «Богдан».

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Теги: Волинь, Луцьк, Антон
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