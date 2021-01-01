ДП «Антонов» придбає 10 луцьких автобусів

28 грудня 2020 року ДП «Автоскладальний завод № 1» та державне підприємство «Антонов» підписали договір купівлі-продажу.Відповідно до цього договору ДП «Антонов» має намір закупити 10 автобусів «Богдан А14532», - пише "Волинь-нова", посилаючись на сайт ДП «Автоскладальний завод №1».Автобус «Богдан А14532» - це автобус приміського/міжміського типу загальною довжиною 9,82 м. Він відповідає екологічному стандарту Euro 5 та є зручним і безпечним у користуванні. Автобус укомплектований європейськими агрегатами, в тому числі двигуном Iveco й механічною коробкою передач EATON. Загальна пасажиромісткість складає 70 осіб (на приміських маршрутах), в тому числі 43 місця для сидіння.ДП «Автоскладальний завод №1» забезпечує 2 роки гарантійного обслуговування автобусів, або 100 тисяч км пробігу.Варто зазначити, що це вже не перша співпраця ДП «Автоскладальний завод № 1» з ДП «Антонов» - у 2012 році підприємством було закуплено 3 автобуси «Богдан».