ДП «Антонов» придбає 10 луцьких автобусів
Сьогодні, 21:53
28 грудня 2020 року ДП «Автоскладальний завод № 1» та державне підприємство «Антонов» підписали договір купівлі-продажу.
Відповідно до цього договору ДП «Антонов» має намір закупити 10 автобусів «Богдан А14532», - пише "Волинь-нова", посилаючись на сайт ДП «Автоскладальний завод №1».
Автобус «Богдан А14532» - це автобус приміського/міжміського типу загальною довжиною 9,82 м. Він відповідає екологічному стандарту Euro 5 та є зручним і безпечним у користуванні. Автобус укомплектований європейськими агрегатами, в тому числі двигуном Iveco й механічною коробкою передач EATON. Загальна пасажиромісткість складає 70 осіб (на приміських маршрутах), в тому числі 43 місця для сидіння.
ДП «Автоскладальний завод №1» забезпечує 2 роки гарантійного обслуговування автобусів, або 100 тисяч км пробігу.
Варто зазначити, що це вже не перша співпраця ДП «Автоскладальний завод № 1» з ДП «Антонов» - у 2012 році підприємством було закуплено 3 автобуси «Богдан».
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Відповідно до цього договору ДП «Антонов» має намір закупити 10 автобусів «Богдан А14532», - пише "Волинь-нова", посилаючись на сайт ДП «Автоскладальний завод №1».
Автобус «Богдан А14532» - це автобус приміського/міжміського типу загальною довжиною 9,82 м. Він відповідає екологічному стандарту Euro 5 та є зручним і безпечним у користуванні. Автобус укомплектований європейськими агрегатами, в тому числі двигуном Iveco й механічною коробкою передач EATON. Загальна пасажиромісткість складає 70 осіб (на приміських маршрутах), в тому числі 43 місця для сидіння.
ДП «Автоскладальний завод №1» забезпечує 2 роки гарантійного обслуговування автобусів, або 100 тисяч км пробігу.
Варто зазначити, що це вже не перша співпраця ДП «Автоскладальний завод № 1» з ДП «Антонов» - у 2012 році підприємством було закуплено 3 автобуси «Богдан».
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Коментарі 1
Причеплять крила....
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