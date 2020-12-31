У місті на Волині агресивні собаки покусали людей





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Як розповіли виданню у Рожищенській центральній районній лікарні, з наслідками від укусів собак люди стали звертатися частіше. За словами головного лікаря медзакладу Віктора Редзія, лише за останні два тижні медики надали допомогу п'ятьом людям, яких покусали собаки. Троє пацієнтів нині лікуються стаціонарно. Усі випадки сталися на вулицях міста.



Медик наголошує на обов'язковому зверненні до лікарні, адже такі пацієнти потребують вакцинації від сказу.



Для порівняння – протягом 2019 року у Рожищенському районі зафіксували 13 випадків укусів собаками. У 2020 році сталось 15 таких випадків. 80% усіх нападів собак за два роки стались на вулицях Рожища.



Періодично Рожищенська міська рада замовляє послугу вилову собак на вулицях міста. У квітні минулого року такий сервіс надала громадська організація «Порятунок чотирилапих». Спеціалісти відловлювали бездомних собак та тих, які були на самовигулі. Тоді за одну тварину міська рада заплатила 750 гривень.



Собак після стерилізації, вакцинації, кліпсування повертали на попереднє місце проживання під час наступного виїзду на вилов до міста. Поверненню не підлягали лише агресивні тварини, невиліковно хворі та цуценята до трьох місяців. А також ті тварини, яких після процесу карантинування, стерилізації, вакцинації, кліпсування, вдалося прилаштувати у сім’ї.



У міській раді людям радили звертатися до медзакладу та до поліції, якщо покусав собака.



«Безпосередньо після нападу собаки необхідно зафіксувати такий факт шляхом звернення до закладу охорони здоров’я. Це необхідно не тільки для отримання медичної допомоги, а і для отримання довідки, в якій буде зафіксований факт нападу тварини», – йшлося у повідомленні міської ради.



«Окрім звернення до закладу охорони здоров’я потерпілий має заявити про такий факт в органи поліції. При цьому таке звернення можна оформити як у формі письмової заяви, так і за усним повідомленням телефоном. Прибувши за місцем події поліцейський повинен скласти протокол про адміністративне правопорушення (якщо власник вигулював собаку в заборонених місцях або без повідка чи намордника). Такий протокол є достатньою правовою підставою для того, щоб притягнути власника тварини до адміністративної відповідальності», – радять людям, яких вкусив чужий пес.



Часто собаки збираються біля рожищенських магазинів та зупинок громадського транспорту. Як вдалося зафіксувати кореспонденту Район.Рожище, пси біжать за автомобілями, гавкаючи. Також виявляють агресію до велосипедистів, які проїжджають повз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Рожище почастішали випадки нападу агресивних собак на людей. За останні два тижні таких прикрих ситуацій сталося чимало.До редакції Район.Рожище зверталися читачі, розповідаючи про проблему. За їх словами, найкритичніша ситуація – у центрі міста, де собаки збираються зграями та часто є агресивними.Як розповіли виданню у Рожищенській центральній районній лікарні, з наслідками від укусів собак люди стали звертатися частіше. За словами головного лікаря медзакладу, лише за останні два тижні медики надали допомогу п'ятьом людям, яких покусали собаки. Троє пацієнтів нині лікуються стаціонарно. Усі випадки сталися на вулицях міста.Медик наголошує на обов'язковому зверненні до лікарні, адже такі пацієнти потребують вакцинації від сказу.Для порівняння – протягом 2019 року у Рожищенському районі зафіксували 13 випадків укусів собаками. У 2020 році сталось 15 таких випадків. 80% усіх нападів собак за два роки стались на вулицях Рожища.Періодично Рожищенська міська рада замовляє послугу вилову собак на вулицях міста. У квітні минулого року такий сервіс надала громадська організація «Порятунок чотирилапих». Спеціалісти відловлювали бездомних собак та тих, які були на самовигулі. Тоді за одну тварину міська рада заплатила 750 гривень.Собак після стерилізації, вакцинації, кліпсування повертали на попереднє місце проживання під час наступного виїзду на вилов до міста. Поверненню не підлягали лише агресивні тварини, невиліковно хворі та цуценята до трьох місяців. А також ті тварини, яких після процесу карантинування, стерилізації, вакцинації, кліпсування, вдалося прилаштувати у сім’ї.У міській раді людям радили звертатися до медзакладу та до поліції, якщо покусав собака.«Безпосередньо після нападу собаки необхідно зафіксувати такий факт шляхом звернення до закладу охорони здоров’я. Це необхідно не тільки для отримання медичної допомоги, а і для отримання довідки, в якій буде зафіксований факт нападу тварини», – йшлося у повідомленні міської ради.«Окрім звернення до закладу охорони здоров’я потерпілий має заявити про такий факт в органи поліції. При цьому таке звернення можна оформити як у формі письмової заяви, так і за усним повідомленням телефоном. Прибувши за місцем події поліцейський повинен скласти протокол про адміністративне правопорушення (якщо власник вигулював собаку в заборонених місцях або без повідка чи намордника). Такий протокол є достатньою правовою підставою для того, щоб притягнути власника тварини до адміністративної відповідальності», – радять людям, яких вкусив чужий пес.Часто собаки збираються біля рожищенських магазинів та зупинок громадського транспорту. Як вдалося зафіксувати кореспонденту Район.Рожище, пси біжать за автомобілями, гавкаючи. Також виявляють агресію до велосипедистів, які проїжджають повз.

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