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На Волині жінка вкрала у супермаркеті продукти, щоб нагодувати дітей

На Волині жінка вкрала у супермаркеті продукти, щоб нагодувати дітей
У Ковелі за крадіжку продуктів харчування судили уродженку міста, яка має трьох неповнолітніх дітей, перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною і є розлученою.

Про це пише Ковель медіа.

Жінка зізналася, що в супермаркеті викрала шашлик із свинини та два кілограма фаршу, всього на загальну суму 719 гривень 80 копійок. Продукти вона сховала у коляску, де була дитина, та пішла геть повз касу. Але наступного дня охоронець у тому ж супермаркеті виявив її при покупці товару.

За фактом крадіжки, що зафіксували камери відеоспостереження, Ковельським відділом поліції було відкрите кримінальне провадження.

Суд врахував, що обвинувачена позитивно характеризується за місцем проживання, самотужки виховує трьох неповнолітніх дітей, має слабке здоров’я. Представник супермаркету будь-яких претензій до неї не висловив, хоча сума завданих збитків і не відшкодована.

Головуюча у справі суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк призначила ковельчанці покарання у виді 80 годин громадських робіт.

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Теги: Ковель, супермаркет, діти, їжа, крадіжка
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