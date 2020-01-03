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Іспанія пережила найхолоднішу добу за 20 років

Іспанія пережила найхолоднішу добу за 20 років
У 41 провінції Іспанії після аномальної негоди та снігопадів, спричинених штормом "Філомена", спостерігаються рекордно низькі температури повітря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Еl Рais.

З понеділка вся країна, крім Канарських островів, відчуває вплив надзвичайно низьких температур. "Червоний" рівень тривоги через низькі температури, минулої ночі оголосили у 41 з 50 провінцій Іспанії.

Особливо низькі температури зафіксовані в центральній та східній частинах країни. У місті Моліна-де-Арагон (провінція Гвадалахара) стовпчик термометра опустився до -25,2 градуса за Цельсієм, а в місті Каламоча (Провінція Теруель) — до -21.

Низька температура встановилася навіть у тих частинах країни, де, як правило, тепло і взимку — Валенсії, Барселоні, Севільї та Мурсії.

Як повідомлялося, шторм «Філомена» приніс потужні снігопади у Мадрид та на значну частину сусіднього регіону Кастилія-Ла-Манча.

У зв'язку зі снігопадами у Мадриді підвищили рівень стихійної небезпеки до найвищого. Це зробили вперше з 2007 року, коли й була запроваджена відповідна система градації.

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Теги: Іспанія, погода, шторм, мороз
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