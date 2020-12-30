Перечепився, впав і не зміг піднятися: на Миколаївщині врятували дідуся, який ледь не замерз на вулиці

Миколаївські патрульні врятували про дідуся, який ледь не замерз на вулиці.Про це повідомляє патрульна поліція України у фейсбуці.12 січня близько 8-ї ранку інспектори отримали виклик про чоловіка, який лежить на узбіччі поблизу села Зайчевське.Поліцейськітанегайно вирушили на місце. Через деякий час інспектори виявили неподалік дороги 75-річного дідуся, який лежав у снігу та не міг підвестися. Чоловік повідомив, що він перечепився та впав, а також скаржився на сильний біль у нозі та стегні.Патрульні викликали швидку допомогу й тим часом взялися надавати чоловікові домедичну допомогу, а також знайшли для нього теплий одяг, щоб хоч якось зігріти.Надалі чоловіка шпиталізували до лікарні для надання кваліфікованої допомоги."За мінусової температури чоловік пролежав на снігу декілька годин і хто знає, чим би могла завершитися ця історія, якби не поліцейські, які вчасно прибули на допомогу", - йдеться у повідомленні.