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Перечепився, впав і не зміг піднятися: на Миколаївщині врятували дідуся, який ледь не замерз на вулиці

Перечепився, впав і не зміг піднятися: на Миколаївщині врятували дідуся, який ледь не замерз на вулиці
Миколаївські патрульні врятували про дідуся, який ледь не замерз на вулиці.

Про це повідомляє патрульна поліція України у фейсбуці.

12 січня близько 8-ї ранку інспектори отримали виклик про чоловіка, який лежить на узбіччі поблизу села Зайчевське.

Поліцейські Ігор Ковальов та Євген Бизов негайно вирушили на місце. Через деякий час інспектори виявили неподалік дороги 75-річного дідуся, який лежав у снігу та не міг підвестися. Чоловік повідомив, що він перечепився та впав, а також скаржився на сильний біль у нозі та стегні.

Патрульні викликали швидку допомогу й тим часом взялися надавати чоловікові домедичну допомогу, а також знайшли для нього теплий одяг, щоб хоч якось зігріти.

Надалі чоловіка шпиталізували до лікарні для надання кваліфікованої допомоги.

"За мінусової температури чоловік пролежав на снігу декілька годин і хто знає, чим би могла завершитися ця історія, якби не поліцейські, які вчасно прибули на допомогу", - йдеться у повідомленні.
Перечепився, впав і не зміг піднятися: на Миколаївщині врятували дідуся, який ледь не замерз на вулиці
Перечепився, впав і не зміг піднятися: на Миколаївщині врятували дідуся, який ледь не замерз на вулиці

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Теги: дідусь, порятунок
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