У автотрощі на Волині загинув 21-річний хлопець, ще один – в реанімації
Сьогодні, 11:16
Смертельна автопригода поблизу села Борохів на трасі Рожище - Ківерці - Піддубці сталася вчора, 13 січня, близько 15 години.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Водій Alfa Romeo, 21-річний ківерчанин, не врахувавши дорожню обстановку та не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення з придорожнім деревом, внаслідок чого авто злетіло у кювет.
Керманич транспортного засобу загинув на місці аварії, одного із пасажирів, 28-річного мешканця Ківерців, госпіталізували до реанімації, іншому – надали медичну допомогу та відпустили додому.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Досудове розслідування, під час якого будуть встановлені всі обставини автопригоди, триває.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Водій Alfa Romeo, 21-річний ківерчанин, не врахувавши дорожню обстановку та не впоравшись із керуванням, допустив зіткнення з придорожнім деревом, внаслідок чого авто злетіло у кювет.
Керманич транспортного засобу загинув на місці аварії, одного із пасажирів, 28-річного мешканця Ківерців, госпіталізували до реанімації, іншому – надали медичну допомогу та відпустили додому.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Досудове розслідування, під час якого будуть встановлені всі обставини автопригоди, триває.
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