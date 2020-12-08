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На Волині поліцейські затримали п'яного водія на «мерсі»

На Волині поліцейські затримали п'яного водія на «мерсі»
На території обслуговування Володимир-Волинського районного відділу затримали п'яних керманичів мотоцикла та легковика.

Про це повідомляє Володимир-Волинський районний відділ поліції.

За добу правоохоронці виявили 57 порушень адміністративного законодавства, два з яких передбачені ст. 130 КУпАП.

В першому випадку водій мотоцикла Musstang, 1991 року народження, керував у стані алкогольного сп’яніння, а у другому - водій автомобіля Mercedes відмітився напідпитку у поліції.

На Волині поліцейські затримали п'яного водія на «мерсі»


Головне фото - ілюстративне

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Теги: Володимир, п'яні водії, поліція
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