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На Волині за добу – дві пожежі у житловому секторі

На Волині за добу – дві пожежі у житловому секторі
14 січня на території Волинської області виникло дві пожежі у житловому секторі – у Маневицькому та Ратнівському районах.

Про це повідомляє ДСНС в області.

О 07:17 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді в селі Гораймівка Маневицького району. Вогонь охопив частину перекриття й перекинувся на дерев’яну міжкімнатну стіну. Силами рятувальників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівників місцевої пожежної охорони смт Колки й села Гораймівка горіння локалізували о 07:45, ліквідували – о 07:50. Ймовірно, пожежа трапилася внаслідок порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Ще одне повідомлення про пожежу надійшло о 18:00: горів дерев’яний житловий будинок у селі Здомишель Ратнівського району. За 14 хвилин до місця виклику прибули два підрозділи вогнеборців – 14-ої Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди смт Заболоття. Вогонь, що охопив кімнату, поширився на стіну й сягнув перекриття локалізували о 18:30, ліквідували – о 18:55.

За попередніми даними, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа
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