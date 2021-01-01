На Волині за добу – дві пожежі у житловому секторі

14 січня на території Волинської області виникло дві пожежі у житловому секторі – у Маневицькому та Ратнівському районах.Про це повідомляє ДСНС в області.О 07:17 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській споруді в селі Гораймівка Маневицького району. Вогонь охопив частину перекриття й перекинувся на дерев’яну міжкімнатну стіну. Силами рятувальників 13-ої Державної пожежно-рятувальної частини та працівників місцевої пожежної охорони смт Колки й села Гораймівка горіння локалізували о 07:45, ліквідували – о 07:50. Ймовірно, пожежа трапилася внаслідок порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.Ще одне повідомлення про пожежу надійшло о 18:00: горів дерев’яний житловий будинок у селі Здомишель Ратнівського району. За 14 хвилин до місця виклику прибули два підрозділи вогнеборців – 14-ої Державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди смт Заболоття. Вогонь, що охопив кімнату, поширився на стіну й сягнув перекриття локалізували о 18:30, ліквідували – о 18:55.За попередніми даними, пожежу спричинило коротке замикання електромережі.