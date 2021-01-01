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У Луцьку відбувся «тарифний» мітинг: прийшло приблизно 15 людей

У Луцьку відбувся «тарифний» мітинг: прийшло приблизно 15 людей
Менш як два десятки людей 15 січня зібралися біля Луцької міської ради з вимогою знизити тарифи на енергоносії.

Ініціатор зібрання лучанин Олександр Кваша розповів, що присутні не згідні із високими цінами на комунальні послуги, повідомляє "Суспільне. Волинь".

Зі слів організатора акції, люди підготували звернення до міської ради та центральних органів влади про скасування тарифів. Звернення передали у Луцькраду.

Одна з учасниць акції, лучанка Ольга Калапуша розповіла, що їй не вистачає грошей, щоб платити за комуналку, тому прийшла висловити невдоволення: "ми не можемо собі ні ліків купити, ні за комуналку заплатити. Ми просимо в держави, дайте нам якусь субсидію – і то вони її урізають так, що не можеш викрутитися".

Зі слів Олександра Кваші, протестувальники мають ще одну вимогу до влади: "будемо ініціювати створення комунальних газорозподільчих підприємств з одночасним поверненням у власність територіальної громади газопроводів", - каже ініціатор акції.

Акція тривала майже годину.

У Луцьку відбувся «тарифний» мітинг: прийшло приблизно 15 людей
У Луцьку відбувся «тарифний» мітинг: прийшло приблизно 15 людей

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Теги: мітинг, тарифи, Олександр Кваша
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Коментарі 1
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а чому київська організація проводить мітинг в луцьку?
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