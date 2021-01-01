У Луцьку відбувся «тарифний» мітинг: прийшло приблизно 15 людей





Ініціатор зібрання лучанин Олександр Кваша розповів, що присутні не згідні із високими цінами на комунальні послуги, повідомляє "



Зі слів організатора акції, люди підготували звернення до міської ради та центральних органів влади про скасування тарифів. Звернення передали у Луцькраду.



Одна з учасниць акції, лучанка Ольга Калапуша розповіла, що їй не вистачає грошей, щоб платити за комуналку, тому прийшла висловити невдоволення: "ми не можемо собі ні ліків купити, ні за комуналку заплатити. Ми просимо в держави, дайте нам якусь субсидію – і то вони її урізають так, що не можеш викрутитися".



Зі слів Олександра Кваші, протестувальники мають ще одну вимогу до влади: "будемо ініціювати створення комунальних газорозподільчих підприємств з одночасним поверненням у власність територіальної громади газопроводів", - каже ініціатор акції.



Акція тривала майже годину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Менш як два десятки людей 15 січня зібралися біля Луцької міської ради з вимогою знизити тарифи на енергоносії.Ініціатор зібрання лучанин Олександр Кваша розповів, що присутні не згідні із високими цінами на комунальні послуги, повідомляє " Суспільне. Волинь ".Зі слів організатора акції, люди підготували звернення до міської ради та центральних органів влади про скасування тарифів. Звернення передали у Луцькраду.Одна з учасниць акції, лучанкарозповіла, що їй не вистачає грошей, щоб платити за комуналку, тому прийшла висловити невдоволення: "ми не можемо собі ні ліків купити, ні за комуналку заплатити. Ми просимо в держави, дайте нам якусь субсидію – і то вони її урізають так, що не можеш викрутитися".Зі слів Олександра Кваші, протестувальники мають ще одну вимогу до влади: "будемо ініціювати створення комунальних газорозподільчих підприємств з одночасним поверненням у власність територіальної громади газопроводів", - каже ініціатор акції.Акція тривала майже годину.

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