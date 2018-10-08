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Підприємство на Рівненщині шиє одяг для бренду «Zara». ФОТО

Підприємство на Рівненщині шиє одяг для бренду «Zara». ФОТО
У Дубенському районі Рівненської області діє швейна фабрика «Маяк».

Підприємство, що розташоване у місті Радивилові, спеціалізується на пошитті чоловічого та жіночого одягу. Тут виготовляють 70 тисяч одиниць виробів в рік, повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

За словами директора «Маяка» Віталія Ткачука, сучасне обладнання дозволяє виготовляти швейні вироби з високою продуктивність з урахуванням сучасних тенденцій. Тому фабрика співпрацює з відомими торговими марками, у тому числі постачає одяг для всесвітньо відомого бренду «Zara».

«Незважаючи на пандемію, бізнес не втрачає своїх обертів. «Маяк» - одне з небагатьох підприємств, яке не лише не скорочували своїх працівників, а й навпаки – змогли перекваліфікуватися. Майже всі свої ресурси вони спрямували на пошиття захисних масок», - зазначив під час візиту на підприємство голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Важливим фактором є і те, що підприємство експортно-орієнтоване. Впродовж 20 років вони співпрацюють з партнерами зі Швеції, Німеччини, Бельгії, Польщі.

«Розуміємо, що дійсно пандемія вносить корективи у виробничі плани. Але приємно те, що конкуренцію підприємство витримує і шиє товари для Європи. Зокрема, для Німеччини, Латвії та інших країн. Особливу увагу необхідно приділити підготовці кадрів, бо забезпеченість таких виробництв кваліфікованим персоналом – це основна проблема. Будемо ініціювати корективи в обласну програму з регіонального замовлення, щоб наші професійно-технічні заклади готували робітників для підприємств області», - зазначив Віталій Коваль.

Підприємство на Рівненщині шиє одяг для бренду «Zara». ФОТО
Підприємство на Рівненщині шиє одяг для бренду «Zara». ФОТО
Підприємство на Рівненщині шиє одяг для бренду «Zara». ФОТО
Підприємство на Рівненщині шиє одяг для бренду «Zara». ФОТО
Підприємство на Рівненщині шиє одяг для бренду «Zara». ФОТО



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Теги: «Zara», «Маяк», Радивилів
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