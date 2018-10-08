Підприємство на Рівненщині шиє одяг для бренду «Zara». ФОТО
Сьогодні, 17:55
У Дубенському районі Рівненської області діє швейна фабрика «Маяк».
Підприємство, що розташоване у місті Радивилові, спеціалізується на пошитті чоловічого та жіночого одягу. Тут виготовляють 70 тисяч одиниць виробів в рік, повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.
За словами директора «Маяка» Віталія Ткачука, сучасне обладнання дозволяє виготовляти швейні вироби з високою продуктивність з урахуванням сучасних тенденцій. Тому фабрика співпрацює з відомими торговими марками, у тому числі постачає одяг для всесвітньо відомого бренду «Zara».
«Незважаючи на пандемію, бізнес не втрачає своїх обертів. «Маяк» - одне з небагатьох підприємств, яке не лише не скорочували своїх працівників, а й навпаки – змогли перекваліфікуватися. Майже всі свої ресурси вони спрямували на пошиття захисних масок», - зазначив під час візиту на підприємство голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Важливим фактором є і те, що підприємство експортно-орієнтоване. Впродовж 20 років вони співпрацюють з партнерами зі Швеції, Німеччини, Бельгії, Польщі.
«Розуміємо, що дійсно пандемія вносить корективи у виробничі плани. Але приємно те, що конкуренцію підприємство витримує і шиє товари для Європи. Зокрема, для Німеччини, Латвії та інших країн. Особливу увагу необхідно приділити підготовці кадрів, бо забезпеченість таких виробництв кваліфікованим персоналом – це основна проблема. Будемо ініціювати корективи в обласну програму з регіонального замовлення, щоб наші професійно-технічні заклади готували робітників для підприємств області», - зазначив Віталій Коваль.
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Підприємство, що розташоване у місті Радивилові, спеціалізується на пошитті чоловічого та жіночого одягу. Тут виготовляють 70 тисяч одиниць виробів в рік, повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.
За словами директора «Маяка» Віталія Ткачука, сучасне обладнання дозволяє виготовляти швейні вироби з високою продуктивність з урахуванням сучасних тенденцій. Тому фабрика співпрацює з відомими торговими марками, у тому числі постачає одяг для всесвітньо відомого бренду «Zara».
«Незважаючи на пандемію, бізнес не втрачає своїх обертів. «Маяк» - одне з небагатьох підприємств, яке не лише не скорочували своїх працівників, а й навпаки – змогли перекваліфікуватися. Майже всі свої ресурси вони спрямували на пошиття захисних масок», - зазначив під час візиту на підприємство голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Важливим фактором є і те, що підприємство експортно-орієнтоване. Впродовж 20 років вони співпрацюють з партнерами зі Швеції, Німеччини, Бельгії, Польщі.
«Розуміємо, що дійсно пандемія вносить корективи у виробничі плани. Але приємно те, що конкуренцію підприємство витримує і шиє товари для Європи. Зокрема, для Німеччини, Латвії та інших країн. Особливу увагу необхідно приділити підготовці кадрів, бо забезпеченість таких виробництв кваліфікованим персоналом – це основна проблема. Будемо ініціювати корективи в обласну програму з регіонального замовлення, щоб наші професійно-технічні заклади готували робітників для підприємств області», - зазначив Віталій Коваль.
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