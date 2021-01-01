Повідомили, коли розпочнеться вакцинація українців від COVID-19





Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", - пише



"Ми відразу говорили, що почнемо в лютому або березні 2021 року. Це було відразу сказано, виходячи з наших переговорів. Я точно знаю, що ми почнемо вакцинуватися з лютого поточного року. Це те, що у нас точно є", - сказав Степанов.



Водночас міністр відповів на закидання окремих політиків стосовно нібито проваленого ним завдання президента щодо закупівлі вакцини.



"Переговори — складний процес. В результаті цих переговорів ми досягли результату, що в лютому почнемо її отримувати. Ми спочатку розраховували, що будемо отримувати в лютому. Ми зробили серйозні кроки з країнами, де виробляються вакцини. Всі ті ж документи (паспорт вакцинації — ред.), які будуть отримувати в країнах ЄС, будуть отримувати й українці", - додав Степанов.



Новини за темою: Названо вартість однієї дози китайської вакцини проти коронавірусу.



Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ще жодна з наявних вакцин проти коронавірусної інфекції повністю не пройшла третю фазу досліджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вакцинацію проти COVID-19 в Україні планують розпочати у першому кварталі 2021 року.Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24", - пише Zik "Ми відразу говорили, що почнемо в лютому або березні 2021 року. Це було відразу сказано, виходячи з наших переговорів. Я точно знаю, що ми почнемо вакцинуватися з лютого поточного року. Це те, що у нас точно є", - сказав Степанов.Водночас міністр відповів на закидання окремих політиків стосовно нібито проваленого ним завдання президента щодо закупівлі вакцини."Переговори — складний процес. В результаті цих переговорів ми досягли результату, що в лютому почнемо її отримувати. Ми спочатку розраховували, що будемо отримувати в лютому. Ми зробили серйозні кроки з країнами, де виробляються вакцини. Всі ті ж документи (паспорт вакцинації — ред.), які будуть отримувати в країнах ЄС, будуть отримувати й українці", - додав Степанов.Новини за темою: Названо вартість однієї дози китайської вакцини проти коронавірусу.Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що ще жодна з наявних вакцин проти коронавірусної інфекції повністю не пройшла третю фазу досліджень.

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