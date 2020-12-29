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На Львівщині внаслідок недбалості лікарів померла 17-річна вагітна

На Львівщині внаслідок недбалості лікарів померла 17-річна вагітна
Співробітники Новороздільського відділення поліції вистановили, що внаслідок недбалого ставлення завідуючого відділенням, педіатром, анестезіологом та акушером-гінекологом до своїх професійних обов’язків, в одній з міських лікарень на Львівщині померла 17-річна вагітна дівчина.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що у 27 липня 2018 року опівдні у лікарню для отримання медичної допомоги звернулась вагітна 17-річна мешканка одного з сіл району, - повідомляють правоохоронці.

Пацієнтку госпіталізували, її оглядали та консультували лікарі-спеціалісти, проте жоден з них не поставився належним чином до виконання своїх професійних обов’язків. Незважаючи на те, що стан дівчини різко погіршився, її не перевели в реанімаційне відділення та не призначили правильного лікування, що підтверджено експертизами. Внаслідок цього у той самий день близько 18.20 неповнолітня померла у лікарні.

15 січня, слідчі Новороздільського відділення поліції, за процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури, повідомили працівникам медичного закладу - завідуючому відділенням, педіатру, анестезіологу та акушеру-гінекологу про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

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Теги: Львівщина
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