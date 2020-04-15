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У Луцьку загубилася бабуся, її розшукали за допомогою небайдужої жінки

У Луцьку загубилася бабуся, її розшукали за допомогою небайдужої жінки
У Луцьку завдяки уважній громадянці, яка вчасно звернулася до патрульних, вдалося відшукати бабусю, яку шукали рідні.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Інформують, що сьогодні, 16 січня, на лінію 102 звернулася небайдужа громадянка, яка повідомила, що на проспекті Перемоги йде жінка, схожа на ту, яку розшукують за оголошенням у соцмережах.

На місці патрульні встановили особу 67-річної жінки та з’ясували, що дійсно її розшукують рідні, адже самостійно вона дістатися додому не може.

Охоронці порядку застосували до жінки поліцейське піклування – доставили її до Луцького районного управління поліції та повідомили про подію рідних.

Поліцейські дякують жінці, яка побажала залишитись анонімом за її не байдужість до чужих проблем.

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Теги: розшук, бабуся, Луцьк
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