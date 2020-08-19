У Луцьку відкрили мистецький дворик. ВІДЕО

У Волинській обласній філармонії відкрили мистецький дворик. Це територія, яка призначена для проведення концертів, різного роду літературно-мистецьких дійств, кінопоказів і покликана за тимчасової відсутності концертної зали збирати шанувальників музики, слова, танцю, кіно.Про це повідомили в обласній філармонії.Відкриття мистецького дворика Волинської обласної філармонії відбулося 12 січня й означилося святково-обрядовим дійством “Щедрий вечір, добрий вечір”.На виконання вимог локдауну дійство відбулося без глядачів – як зйомка рекламного відеофільму. Лунали урочисті й зворушливі колядки, щедрівки, ліричні пісні різдвяно-новорічної тематики у виконанні Волинського державного академічного українського народного хору (художній керівник і головний диригент – заслужений діяч мистецтв України), дуету в складі заслуженої артистки Українита, народного артиста України, юних виконавцівтаОбов’язковим атрибутом були символічні зображення Віфлеємської Зорі (роль звіздарів виконувалита). Не обійшлося й без водіння Меланки, Василя, Кози, Півня (у сповненій доброго гумору сценці взяли участь). Постановку здійснила заслужена діячка мистецтв України, а ведучою була лауреатка премії імені Агатангела Кримського