У Луцьку відкрили мистецький дворик. ВІДЕО
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У Волинській обласній філармонії відкрили мистецький дворик. Це територія, яка призначена для проведення концертів, різного роду літературно-мистецьких дійств, кінопоказів і покликана за тимчасової відсутності концертної зали збирати шанувальників музики, слова, танцю, кіно.
Про це повідомили в обласній філармонії.
Відкриття мистецького дворика Волинської обласної філармонії відбулося 12 січня й означилося святково-обрядовим дійством “Щедрий вечір, добрий вечір”.
На виконання вимог локдауну дійство відбулося без глядачів – як зйомка рекламного відеофільму. Лунали урочисті й зворушливі колядки, щедрівки, ліричні пісні різдвяно-новорічної тематики у виконанні Волинського державного академічного українського народного хору (художній керівник і головний диригент – заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник), дуету в складі заслуженої артистки України Галини Овсійчук та Соломії Денисюк, народного артиста України Василя Чепелюка, юних виконавців Анни, Віктора та Марії Єфіменків.
Обов’язковим атрибутом були символічні зображення Віфлеємської Зорі (роль звіздарів виконували Віктор Єфіменко та Ілля Мартинович). Не обійшлося й без водіння Меланки, Василя, Кози, Півня (у сповненій доброго гумору сценці взяли участь Василь Вірста, Юлія Воробйова, Ярослав Смирнов, Володимир Вітрук). Постановку здійснила заслужена діячка мистецтв України Ірина Хмілевська, а ведучою була лауреатка премії імені Агатангела Кримського Оксана Єфіменко.
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Про це повідомили в обласній філармонії.
Відкриття мистецького дворика Волинської обласної філармонії відбулося 12 січня й означилося святково-обрядовим дійством “Щедрий вечір, добрий вечір”.
На виконання вимог локдауну дійство відбулося без глядачів – як зйомка рекламного відеофільму. Лунали урочисті й зворушливі колядки, щедрівки, ліричні пісні різдвяно-новорічної тематики у виконанні Волинського державного академічного українського народного хору (художній керівник і головний диригент – заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник), дуету в складі заслуженої артистки України Галини Овсійчук та Соломії Денисюк, народного артиста України Василя Чепелюка, юних виконавців Анни, Віктора та Марії Єфіменків.
Обов’язковим атрибутом були символічні зображення Віфлеємської Зорі (роль звіздарів виконували Віктор Єфіменко та Ілля Мартинович). Не обійшлося й без водіння Меланки, Василя, Кози, Півня (у сповненій доброго гумору сценці взяли участь Василь Вірста, Юлія Воробйова, Ярослав Смирнов, Володимир Вітрук). Постановку здійснила заслужена діячка мистецтв України Ірина Хмілевська, а ведучою була лауреатка премії імені Агатангела Кримського Оксана Єфіменко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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