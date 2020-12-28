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Луцькі патрульні врятували двох чоловіків, які могли замерзнути на дорозі. ФОТО

Луцькі патрульні врятували двох чоловіків, які могли замерзнути на дорозі. ФОТО
Луцькі патрульні допомогли врятуватися від морозу двом чоловікам.

Близько 16 години, 16 січня, луцькі патрульні на вулиці Європейській виявили чоловіка, який перебував на землі у снігу в безпорадному стані, - повідомляють правоохоронці.

Інспектори допомогли чоловікові піднятися та викликали медиків, які шпиталізували 67-річного лучанина.

Також цієї ночі, патрулюючи на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, близько 1 години ночі, поблизу проїжджої частини інспектори виявили чоловіка, котрий лежав на снігу та в наслідок надмірного вживання алкогольних напоїв не міг підвестися.

Охоронці порядку допомогли волинянину і повідомили про подію родичів, які забрали 38-річного чоловіка додому та подякували патрульним.

На щастя, у двох ситуаціях обійшлося без фатальних наслідків.

Луцькі патрульні врятували двох чоловіків, які могли замерзнути на дорозі. ФОТО
Луцькі патрульні врятували двох чоловіків, які могли замерзнути на дорозі. ФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція
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