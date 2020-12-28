Луцькі патрульні врятували двох чоловіків, які могли замерзнути на дорозі. ФОТО
Сьогодні, 12:52
Луцькі патрульні допомогли врятуватися від морозу двом чоловікам.
Близько 16 години, 16 січня, луцькі патрульні на вулиці Європейській виявили чоловіка, який перебував на землі у снігу в безпорадному стані, - повідомляють правоохоронці.
Інспектори допомогли чоловікові піднятися та викликали медиків, які шпиталізували 67-річного лучанина.
Також цієї ночі, патрулюючи на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, близько 1 години ночі, поблизу проїжджої частини інспектори виявили чоловіка, котрий лежав на снігу та в наслідок надмірного вживання алкогольних напоїв не міг підвестися.
Охоронці порядку допомогли волинянину і повідомили про подію родичів, які забрали 38-річного чоловіка додому та подякували патрульним.
На щастя, у двох ситуаціях обійшлося без фатальних наслідків.
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Близько 16 години, 16 січня, луцькі патрульні на вулиці Європейській виявили чоловіка, який перебував на землі у снігу в безпорадному стані, - повідомляють правоохоронці.
Інспектори допомогли чоловікові піднятися та викликали медиків, які шпиталізували 67-річного лучанина.
Також цієї ночі, патрулюючи на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне, близько 1 години ночі, поблизу проїжджої частини інспектори виявили чоловіка, котрий лежав на снігу та в наслідок надмірного вживання алкогольних напоїв не міг підвестися.
Охоронці порядку допомогли волинянину і повідомили про подію родичів, які забрали 38-річного чоловіка додому та подякували патрульним.
На щастя, у двох ситуаціях обійшлося без фатальних наслідків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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