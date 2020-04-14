На дачному масиві у Луцьку сталася пожежа

Через коротке замикання електромережі виникли пожежі в будинках на дачному масиві «Дружба» у Луцьку, а також в селі Куликовичі Маневицького району.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.Інформують, що під час цих пожеж вогонь встиг пошкодити перекриття, стіни та покрівлю будинків, речі домашнього вжитку.Більше того, цього ж дня внаслідок порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації приладів опалення (в більшості випадків – печей) виникли пожежі в оселях у селі Жидичин Ківерцівського району, смт Ратне, селі Кримне Старовижівського району, смт. Турійськ.Для боротьби з вогнем залучали чергові варти Державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС у Волинській області (загалом 10 одиниць текінки, понад 40 чоловік особового складу), команди місцевої пожежної охорони сіл Кримне та смт Дубечне (для гасіння пожежі в селі Кримне Старовижівського району) та вогнеборці МПО смт Колки, селі Велика Осниця для гасіння пожежі в селі Куликовичі Маневицького району.Нагадаємо, цього ж дня, 18 січня, рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Каменя-Каширського, що загорівся близько 15:00 на вулиці Злагоди.