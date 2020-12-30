вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині дитина ледь не потрапила під колеса маршрутки, коли спускалася з гірки. ФОТО

На Рівненщині дитина ледь не потрапила під колеса маршрутки, коли спускалася з гірки. ФОТО
В селі Білів Рівненського району дитина ледь не потрапила під колеса маршрутного таксі, коли з’їжджала з гірки.

Сталася дорожньо-транспортна пригода вчора, 18 січня, близько 17 години на вулиці Шевченка, інформує ГУНП у Рівненській області.

На місці події поліцейські встановили, що восьмирічний місцевий житель, спускаючись із гірки на санчатах, виїхав на проїзну частину та вдарився у бік маршрутного таксі сполученням «Рівне-Білів» під керуванням 49-річного жителя селища Клевань. Водій встиг зреагувати та вчасно загальмував.

Він сам викликав «швидку» та повідомив до поліції.

Хлопчика доставили до лікарні, де медики діагностували забій плеча та після надання допомоги відпустили додому.

Як з’ясували правоохоронці, дитина пішла кататися в той час, коли мама пішла на роботу, а батько саме повертався.

За невиконання обов’язків щодо виховання дітей поліцейські притягатимуть до адміністративної відповідальності батьків за статтею 184 КУпАП.

Також із ними та їхніми трьома дітьми, які характеризуються позитивно, працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду щодо правил безпеки та поведінки під час зимових розваг.

На Рівненщині дитина ледь не потрапила під колеса маршрутки, коли спускалася з гірки. ФОТО
На Рівненщині дитина ледь не потрапила під колеса маршрутки, коли спускалася з гірки. ФОТО
На Рівненщині дитина ледь не потрапила під колеса маршрутки, коли спускалася з гірки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, катання на санчатах, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині вночі горів дерев’яний будинок
Сьогодні, 13:04
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Сьогодні, 13:00
На Рівненщині дитина ледь не потрапила під колеса маршрутки, коли спускалася з гірки. ФОТО
Сьогодні, 12:52
На ДКП «Луцьктепло» пояснили, чому і на скільки змінюються тарифи
Сьогодні, 12:34
«Євробляхи» в Україні: хто та на яку суму може карати власників авто з іноземною реєстрацією
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече – аварія: водія вантажівки «вирізали». ФОТО На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече – аварія: водія вантажівки «вирізали». ФОТО
14 січень, 12:15
На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив на смерть чоловіка На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив на смерть чоловіка
30 грудень, 2020, 15:35
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» авто переїхало чоловіка: шукають свідків аварії На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» авто переїхало чоловіка: шукають свідків аварії
28 грудень, 2020, 14:20
На Рівненщині сталася смертельна автотроща за участі п'яти автівок. ФОТО На Рівненщині сталася смертельна автотроща за участі п'яти автівок. ФОТО
20 грудень, 2020, 21:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині судили адміністраторку магазину, яка була на роботі без захисної маски
Сьогодні, 14:08
 0
У салоні +2 градуси: як у морозну погоду працюють тролейбуси у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 13:50
 0
Лесю Українку увічнили у срібній монеті
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині – подвійна аварія за участю «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 13:14
 0
У місті на Волині вночі горів дерев’яний будинок
Сьогодні, 13:04
 0
Медіа
відео
1/8