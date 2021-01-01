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На Волині – подвійна аварія за участю «швидкої». ФОТО

На Волині – подвійна аварія за участю «швидкої». ФОТО
На центральній вулиці Рожища сталась подвійна аварія: зіткнулися легковик, "швидка" та бус.

Аварія сталася по 12:00 19 січня на вулиці Незалежності. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.

За словами очевидців, на дорозі занесло легковика Volkswagen і він в'їхав у автомобіль швидкої допомоги. Тоді "швидка" зіткнулась із мікроавтобусом Volkswagen.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. У аварії ніхто не постраждав. На місці події працюють поліцейські.

На Волині – подвійна аварія за участю «швидкої». ФОТО
На Волині – подвійна аварія за участю «швидкої». ФОТО
На Волині – подвійна аварія за участю «швидкої». ФОТО
На Волині – подвійна аварія за участю «швидкої». ФОТО
На Волині – подвійна аварія за участю «швидкої». ФОТО
На Волині – подвійна аварія за участю «швидкої». ФОТО

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Теги: Рожище, подвійна аварія, швидка
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