На Волині – подвійна аварія за участю «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 13:14
На центральній вулиці Рожища сталась подвійна аварія: зіткнулися легковик, "швидка" та бус.
Аварія сталася по 12:00 19 січня на вулиці Незалежності. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
За словами очевидців, на дорозі занесло легковика Volkswagen і він в'їхав у автомобіль швидкої допомоги. Тоді "швидка" зіткнулась із мікроавтобусом Volkswagen.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. У аварії ніхто не постраждав. На місці події працюють поліцейські.
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Аварія сталася по 12:00 19 січня на вулиці Незалежності. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище.
За словами очевидців, на дорозі занесло легковика Volkswagen і він в'їхав у автомобіль швидкої допомоги. Тоді "швидка" зіткнулась із мікроавтобусом Volkswagen.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. У аварії ніхто не постраждав. На місці події працюють поліцейські.
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