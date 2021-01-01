На Волині – подвійна аварія за участю «швидкої». ФОТО





Аварія сталася по 12:00 19 січня на вулиці Незалежності. Про це з місця події повідомив кореспондент



За словами очевидців, на дорозі занесло легковика Volkswagen і він в'їхав у автомобіль швидкої допомоги. Тоді "швидка" зіткнулась із мікроавтобусом Volkswagen.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. У аварії ніхто не постраждав. На місці події працюють поліцейські.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На центральній вулиці Рожища сталась подвійна аварія: зіткнулися легковик, "швидка" та бус.Аварія сталася по 12:00 19 січня на вулиці Незалежності. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Рожище. За словами очевидців, на дорозі занесло легковика Volkswagen і він в'їхав у автомобіль швидкої допомоги. Тоді "швидка" зіткнулась із мікроавтобусом Volkswagen.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. У аварії ніхто не постраждав. На місці події працюють поліцейські.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію