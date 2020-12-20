Померла багатодітна онкохвора волинянка, яка мала розпочинати лікування в столиці

Любов Ганайчук, яка потребувала термінового лікування від раку та якій збирали кошти.



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19 січня, Любов Ганайчук мали відправляти з Луцька в Ізраїльську клініку “LISOD” у Києві – лише тут погодились спробувати допомогти, бо на Волині лікувати вже відмовили. Жінці розпочали збір коштів.



Кілька років тому родина через засоби масової інформації вже зверталась до українців з проханням допомогти. Перші симптоми цієї страшної хвороби з’явилися після народження найменшої донечки 2012 року. Тоді її направили на томографію, виявили збільшення лімфовузлів, після томографа зробили біопсію, встановили діагноз – лімфома Ходжкіна. Почали лікувати хіміотерапією. Жінка пройшла кілька курсів ПХТ по схемі АБVД, після цього – знову томографія, негативна динаміка. Провели ще два курси ПХТ по схемі ESHAP: контрольний томограф показав незначну позитивну динаміку. Нині хвороба знову запрогресувала, метастази стали вражати кістки, головний мозок і легені.



На жаль, сьогодні, 19 січня, жінки не стало. Без мами залишилося четверо доньок 8, 17, 21 та 25 років.



Родина дякує всім за зібрані кошти та підтримку.

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