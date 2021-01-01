На Волині у сніговому заметі знайшли жінку, яка зникла дорогою з гостювання
Сьогодні, 10:54
У Любомльському районі поліцейські оперативно розшукали та врятували жінку від неминучої смерті.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Повідомлення про те, що 59-річна мешканка села Згорани Любомльського району не повернулася додому після вечірнього гостювання у односельчан, надійшло до поліції сьогодні, 20 січня, близько першої години ночі. За допомогою до правоохоронців звернулися її діти, що нині проживають у Харкові й не мають можливості розшукати жінку.
Слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (Любомль) оперативно зреагувала на виклик: розшукали чоловіка жінки, з яким вона перебувала у гостях, встановили ймовірний маршрут повернення жінки, «прочесали» навколишні території.
Громадянку виявили на одній із вулиць села, вона лежала у заметі снігу, як з’ясувалося згодом, десь близько години. На місце поліцейські викликали швидку медичну допомогу. Поки медики доїжджали до місця, правоохоронці спільно з односельчанами доставили жінку додому та надали їй першу медичну допомогу.
Нині громадянка перебуває в лікарні. Завдяки злагодженим діям та оперативному реагуванню поліцейських та медиків вона врятована, стан її здоров’я задовільний.
Зображення ілюстративне
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Повідомлення про те, що 59-річна мешканка села Згорани Любомльського району не повернулася додому після вечірнього гостювання у односельчан, надійшло до поліції сьогодні, 20 січня, близько першої години ночі. За допомогою до правоохоронців звернулися її діти, що нині проживають у Харкові й не мають можливості розшукати жінку.
Слідчо-оперативна група відділення поліції №1 (Любомль) оперативно зреагувала на виклик: розшукали чоловіка жінки, з яким вона перебувала у гостях, встановили ймовірний маршрут повернення жінки, «прочесали» навколишні території.
Громадянку виявили на одній із вулиць села, вона лежала у заметі снігу, як з’ясувалося згодом, десь близько години. На місце поліцейські викликали швидку медичну допомогу. Поки медики доїжджали до місця, правоохоронці спільно з односельчанами доставили жінку додому та надали їй першу медичну допомогу.
Нині громадянка перебуває в лікарні. Завдяки злагодженим діям та оперативному реагуванню поліцейських та медиків вона врятована, стан її здоров’я задовільний.
Зображення ілюстративне
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