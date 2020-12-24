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Психотропи, пістолет та кастет: волинська поліція затримала наркоділка. ФОТО

Психотропи, пістолет та кастет: волинська поліція затримала наркоділка. ФОТО
На Волині поліцейські викрили торговця наркотиками.

Сьогодні, у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України, співробітники управління боротьби з наркозлочинністю припинили діяльність наркоторговця, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Поліцейські встановили, що 25-річний житель Луцького району на території Луцька та Волинської області розповсюджував наркотичні засоби та психотропні речовини. Чоловік працював за методом так званих «закладок», залишаючи фасовані пакунки з наркотиками у визначених місцях.

У затриманого вилучили 100 г амфетаміну, 50 г психотропної речовини Альфа PVP, 6 готових закладок, пістолет, кастет, тощо. Сума вилучених психотропів на чорному ринку становить понад 50 тис. грн. Їх направили на дослідження.

Вирішується питання про оголошення волинянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Психотропи, пістолет та кастет: волинська поліція затримала наркоділка. ФОТО
Психотропи, пістолет та кастет: волинська поліція затримала наркоділка. ФОТО
Психотропи, пістолет та кастет: волинська поліція затримала наркоділка. ФОТО
Психотропи, пістолет та кастет: волинська поліція затримала наркоділка. ФОТО

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Теги: Волинь, наркотики, закладчик
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