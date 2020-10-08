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У Ковельському районі посеред білого дня горів будинок

У Ковельському районі посеред білого дня горів будинок
В селі Гредьки Ковельського району горів житловий будинок.

Пожежа трапилась 20 січня в обідню пору, - пише ДСНС у Волинській області.

Пожежа виникла в приміщенні веранди, існувала загроза поширення полум’я на житловий будинок. Рятувальникам за 20 хвилин вдалось локалізувати пожежу, що за 30 ліквідувати двома водяними потужними стволами. Вогонь знищив дерев’яну веренду, пошкоджено 20 м. кв покрівлі та 15 м кв стін житлового будинку, меблі та речі.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежа, Волинь, будинок
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