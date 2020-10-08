У Ковельському районі посеред білого дня горів будинок
Сьогодні, 09:17
В селі Гредьки Ковельського району горів житловий будинок.
Пожежа трапилась 20 січня в обідню пору, - пише ДСНС у Волинській області.
Пожежа виникла в приміщенні веранди, існувала загроза поширення полум’я на житловий будинок. Рятувальникам за 20 хвилин вдалось локалізувати пожежу, що за 30 ліквідувати двома водяними потужними стволами. Вогонь знищив дерев’яну веренду, пошкоджено 20 м. кв покрівлі та 15 м кв стін житлового будинку, меблі та речі.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа трапилась 20 січня в обідню пору, - пише ДСНС у Волинській області.
Пожежа виникла в приміщенні веранди, існувала загроза поширення полум’я на житловий будинок. Рятувальникам за 20 хвилин вдалось локалізувати пожежу, що за 30 ліквідувати двома водяними потужними стволами. Вогонь знищив дерев’яну веренду, пошкоджено 20 м. кв покрівлі та 15 м кв стін житлового будинку, меблі та речі.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковельському районі посеред білого дня горів будинок
Сьогодні, 09:17
Долар і євро підскочили у ціні: курс валют у Луцьку на 21 січня
Сьогодні, 09:09
Фермер з Волині вирощує особливу моркву
Сьогодні, 09:00