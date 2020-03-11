Яка ситуація із грипом та ГРВІ на Волині та де найбільше хворіють

В Україні наразі переважає циркуляція вірусу типу В, що характерно для цього періоду, також реєструють грип А (А(H1N1)). Вказані віруси входять до складу вакцин проти грипу на епідсезон 2020-2021рр.За минулий тиждень інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ в Україні нижчий за епідемічний поріг на 32% та становить 331,5 на 100 тис. населення, а також на 7,3% вищий за аналогічний період минулого сезону, повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.У більшості регіонів України перевищення епідемічного порогу не реєстрували (за винятком Запорізької області). Інтенсивність епідемічного процесу ГРВІ перебуває на низькому рівні.Щодо Волині, то зазначають, що інтенсивний показник захворюваності становить 359 на 100 тисяч населення (вищий від середньо державного на 8%) та нижчий від епідемічного порогу на 37%. Локальне перевищення зареєстроване у Шацькому районі.Протягом останнього тижня в області на ГРВІ захворіло близько 4 тис. волинян, із них 28% — це діти віком до 17 років (понад 1 тис.). Штами вірусу грипу не виділялись. Близько трьох відсотків від загальної кількості захворілих госпіталізували. Серед них 75% – це дорослі. Летальних випадків за цей час, на щастя, не було.З початку епідемічного сезону гострими респіраторними вірусними інфекціями перехворіло вже близько 78 тис. мешканців області (7,5% населення), що на 8,5 тис. більше ніж попереднього сезону.Всього в області проти грипу вакциновані понад 2,5 тис. осіб, із них 55% — це особи із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).