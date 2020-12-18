Зона відпочинку, дерева, спортмайданчик: на Волині фермер наводить лад на території селища

Анатолій Макаров – місцевий фермер, який продовжує справу батька й вирощує зернові та бобові культури. Але, заробляючи кошти, підприємець не забуває про добрі справи й намагається покращити умови проживання в рідному селищі.



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Заручившись підтримкою інших небайдужих іваничівців, Анатолій створив громадську організацію «Здоровий відпочинок». І разом наводять лад на території Іванич: організовують толоки, садять дерева та облаштовують затишні зони відпочинку.





Зокрема, й на території місцевого озера Татарка. Тут обладнали спортивний майданчик для гри у волейбол, роздягальню, дві бесідки з лавочками і столиками, біля них поставили мангали й смітники, облаштували й місця для риболовлі.





А окрім цього ще й висадили понад сотню дерев. Тепер відпочивати на цій місцині стало значно зручніше й комфортніше.



“Приблизно 3 роки назад ми створили громадську організацію, до якої зараз входить 30 людей, яким небайдужа доля Іванич. Щомісячно кожен з нас виділяє по 100 гривень. Це порівняно невеликі кошти, але за рік назбирується гарна сума, за яку вже можна щось зробити хороше.



Ми організовуємо толоки, прибираємо ту чи іншу територію селища, місцевого озера Татарка чи лісу, висаджуємо дерева, облаштовуємо спортмайданчики для гри у волейбол і футбол“, – розповів активіст.





Також Анатолій Макаров ініціював облаштування ще однієї зони для відпочинку – на одній із галявин лісу при в’їзді в Іваничі зі сторони Павлівки. Там встановили п’ять бесідок, лавочки, дитячий та спортивний майданчики, гойдалки, волейбольне і футбольне поля.





Небайдужий іваничівець переконаний: робити щось хороше й добре – просто, потрібне лише бажання.



“Дуже приємно, коли люди приходять, відпочивають і отримують від цього задоволення. Тоді й у тебе самого радіє серце й ти отримуєш приємні емоції.



Я вважаю, що кожен може прийти, допомогти, зробити щось хороше для інших. А то привикли, що все є готове й палець об палець не хочуть стукнути, щоб щось зробити чи покращити.



Якщо ми йдемо у Європу, то треба починати будувати Європу з самого себе”, – наголошує іваничівець.



Анатолій Макаров закликає іваничівців, яким не байдужа доля селища, не чекати “мани небесної”, а брати ініціативу в свої руки й самому намагатися покращувати й розбудовувати малу батьківщину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель селища Іваничі– місцевий фермер, який продовжує справу батька й вирощує зернові та бобові культури. Але, заробляючи кошти, підприємець не забуває про добрі справи й намагається покращити умови проживання в рідному селищі.Про це інформує БУГ Заручившись підтримкою інших небайдужих іваничівців, Анатолій створив громадську організацію «Здоровий відпочинок». І разом наводять лад на території Іванич: організовують толоки, садять дерева та облаштовують затишні зони відпочинку.Зокрема, й на території місцевого озера Татарка. Тут обладнали спортивний майданчик для гри у волейбол, роздягальню, дві бесідки з лавочками і столиками, біля них поставили мангали й смітники, облаштували й місця для риболовлі.А окрім цього ще й висадили понад сотню дерев. Тепер відпочивати на цій місцині стало значно зручніше й комфортніше.“Приблизно 3 роки назад ми створили громадську організацію, до якої зараз входить 30 людей, яким небайдужа доля Іванич. Щомісячно кожен з нас виділяє по 100 гривень. Це порівняно невеликі кошти, але за рік назбирується гарна сума, за яку вже можна щось зробити хороше.Ми організовуємо толоки, прибираємо ту чи іншу територію селища, місцевого озера Татарка чи лісу, висаджуємо дерева, облаштовуємо спортмайданчики для гри у волейбол і футбол“, – розповів активіст.Також Анатолій Макаров ініціював облаштування ще однієї зони для відпочинку – на одній із галявин лісу при в’їзді в Іваничі зі сторони Павлівки. Там встановили п’ять бесідок, лавочки, дитячий та спортивний майданчики, гойдалки, волейбольне і футбольне поля.Небайдужий іваничівець переконаний: робити щось хороше й добре – просто, потрібне лише бажання.“Дуже приємно, коли люди приходять, відпочивають і отримують від цього задоволення. Тоді й у тебе самого радіє серце й ти отримуєш приємні емоції.Я вважаю, що кожен може прийти, допомогти, зробити щось хороше для інших. А то привикли, що все є готове й палець об палець не хочуть стукнути, щоб щось зробити чи покращити.Якщо ми йдемо у Європу, то треба починати будувати Європу з самого себе”, – наголошує іваничівець.Анатолій Макаров закликає іваничівців, яким не байдужа доля селища, не чекати “мани небесної”, а брати ініціативу в свої руки й самому намагатися покращувати й розбудовувати малу батьківщину.

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