Запуск ринку землі: скільки коштуватиме гектар чорнозему на Волині
Сьогодні, 11:50
До запуску ринку землі залишилося п'ять місяців: чорнозем уже оцінили в Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1 22 січня, пише ТСН.
Найдорожче один гектар обійдеться в Черкаській області. Його вартість — понад 33 тисячі гривень. Найдешевша земля у в Житомирській області. У регіоні вона коштуватиме понад 20 тисяч грн за гектар.
Найдорожча земля (1 га):
Черкаська область — 33 646 грн
Дніпропетровська область — 30 251 грн
Донецька область — 31 111 грн
Найдешевша земля (1 га):
Житомирська область — 21 411 грн
Волинська область — 21 806 грн
Львівська область — 21 492 грн
Своєю чергою, у Міністерстві розвитку економіки чекають, що після запуску ринку вартість землі підскочить щонайменше удвічі.
Нагадаємо, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
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Про це розповіли у Сніданку з 1+1 22 січня, пише ТСН.
Найдорожче один гектар обійдеться в Черкаській області. Його вартість — понад 33 тисячі гривень. Найдешевша земля у в Житомирській області. У регіоні вона коштуватиме понад 20 тисяч грн за гектар.
Найдорожча земля (1 га):
Черкаська область — 33 646 грн
Дніпропетровська область — 30 251 грн
Донецька область — 31 111 грн
Найдешевша земля (1 га):
Житомирська область — 21 411 грн
Волинська область — 21 806 грн
Львівська область — 21 492 грн
Своєю чергою, у Міністерстві розвитку економіки чекають, що після запуску ринку вартість землі підскочить щонайменше удвічі.
Нагадаємо, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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