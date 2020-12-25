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Запуск ринку землі: скільки коштуватиме гектар чорнозему на Волині

Запуск ринку землі: скільки коштуватиме гектар чорнозему на Волині
До запуску ринку землі залишилося п'ять місяців: чорнозем уже оцінили в Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1 22 січня, пише ТСН.

Найдорожче один гектар обійдеться в Черкаській області. Його вартість — понад 33 тисячі гривень. Найдешевша земля у в Житомирській області. У регіоні вона коштуватиме понад 20 тисяч грн за гектар.

Найдорожча земля (1 га):

Черкаська область — 33 646 грн
Дніпропетровська область — 30 251 грн
Донецька область — 31 111 грн

Найдешевша земля (1 га):

Житомирська область — 21 411 грн
Волинська область — 21 806 грн
Львівська область — 21 492 грн

Своєю чергою, у Міністерстві розвитку економіки чекають, що після запуску ринку вартість землі підскочить щонайменше удвічі.

Нагадаємо, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

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Теги: земля, ринок землі, ціни, Волинь
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