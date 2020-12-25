Запуск ринку землі: скільки коштуватиме гектар чорнозему на Волині





Про це розповіли у Сніданку з 1+1 22 січня, пише



Найдорожче один гектар обійдеться в Черкаській області. Його вартість — понад 33 тисячі гривень. Найдешевша земля у в Житомирській області. У регіоні вона коштуватиме понад 20 тисяч грн за гектар.



Найдорожча земля (1 га):



Черкаська область — 33 646 грн

Дніпропетровська область — 30 251 грн

Донецька область — 31 111 грн



Найдешевша земля (1 га):



Житомирська область — 21 411 грн

Волинська область — 21 806 грн

Львівська область — 21 492 грн



Своєю чергою, у Міністерстві розвитку економіки чекають, що після запуску ринку вартість землі підскочить щонайменше удвічі.



Нагадаємо, законом передбачено,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До запуску ринку землі залишилося п'ять місяців: чорнозем уже оцінили в Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру.Про це розповіли у Сніданку з 1+1 22 січня, пише ТСН Найдорожче один гектар обійдеться в Черкаській області. Його вартість — понад 33 тисячі гривень. Найдешевша земля у в Житомирській області. У регіоні вона коштуватиме понад 20 тисяч грн за гектар.Черкаська область — 33 646 грнДніпропетровська область — 30 251 грнДонецька область — 31 111 грнЖитомирська область — 21 411 грнЛьвівська область — 21 492 грнСвоєю чергою, у Міністерстві розвитку економіки чекають, що після запуску ринку вартість землі підскочить щонайменше удвічі.Нагадаємо, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію