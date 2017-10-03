На Львівщині в лісі у наметі живе німий чоловік





Журналісти



За попередніми даними було відомо, що чоловік облаштував у лісі наметове містечко. Біля нього на вогні він готує собі їжу та зігрівається. Приймає допомогу від людей, але сам не просить та не краде.



Брюховицького безхатька звуть Романом. Йому 62 роки. Чоловік не чує та не може розмовляти. Його спосіб спілкування – записки на газеті. Власне, таким чином він і розповів, що з дому його не виганяли. Жити у лісі – його особисте рішення. Так він “гартує тіло та душу, готується до другого приходу Господнього”. Пан Роман не п’є та не палить.



Зі слів пана Романа, починаючи з липня вже кілька разів міняв місце свого перебування. Як почались морози – перебрався ближче до траси. Так, люди його й побачили. А ще розповідає, що такий кочівний спосіб життя загалом веде близько 17 років, по різних лісах. Після смерті дружини у нього залишилось двоє дітей, які з ним не спілкуються. Ні він, ні діти не хочуть жити разом.



Спосіб життя пана Романа скромний: у нього немає мобільного телефону, він не просить у людей допомоги, але якщо пропонують її самі – приймає. Зазначає, що ніколи не краде, обходиться тим, що має. До прикладу, влітку харчується лісовими ягодами та фруктами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вже близько пів року неподалік Брюхович, у лісі проживає німий чоловік.Журналісти “Львівських новин” вирішили відвідати Брюховичі, щоб з’ясувати, чому чоловік живе сам у лісі.За попередніми даними було відомо, що чоловік облаштував у лісі наметове містечко. Біля нього на вогні він готує собі їжу та зігрівається. Приймає допомогу від людей, але сам не просить та не краде.Брюховицького безхатька звуть. Йому 62 роки. Чоловік не чує та не може розмовляти. Його спосіб спілкування – записки на газеті. Власне, таким чином він і розповів, що з дому його не виганяли. Жити у лісі – його особисте рішення. Так він “гартує тіло та душу, готується до другого приходу Господнього”. Пан Роман не п’є та не палить.Зі слів пана Романа, починаючи з липня вже кілька разів міняв місце свого перебування. Як почались морози – перебрався ближче до траси. Так, люди його й побачили. А ще розповідає, що такий кочівний спосіб життя загалом веде близько 17 років, по різних лісах. Після смерті дружини у нього залишилось двоє дітей, які з ним не спілкуються. Ні він, ні діти не хочуть жити разом.Спосіб життя пана Романа скромний: у нього немає мобільного телефону, він не просить у людей допомоги, але якщо пропонують її самі – приймає. Зазначає, що ніколи не краде, обходиться тим, що має. До прикладу, влітку харчується лісовими ягодами та фруктами.

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