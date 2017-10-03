вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Львівщині в лісі у наметі живе німий чоловік

На Львівщині в лісі у наметі живе німий чоловік
Вже близько пів року неподалік Брюхович, у лісі проживає німий чоловік.

Журналісти “Львівських новин” вирішили відвідати Брюховичі, щоб з’ясувати, чому чоловік живе сам у лісі.

За попередніми даними було відомо, що чоловік облаштував у лісі наметове містечко. Біля нього на вогні він готує собі їжу та зігрівається. Приймає допомогу від людей, але сам не просить та не краде.

Брюховицького безхатька звуть Романом. Йому 62 роки. Чоловік не чує та не може розмовляти. Його спосіб спілкування – записки на газеті. Власне, таким чином він і розповів, що з дому його не виганяли. Жити у лісі – його особисте рішення. Так він “гартує тіло та душу, готується до другого приходу Господнього”. Пан Роман не п’є та не палить.

Зі слів пана Романа, починаючи з липня вже кілька разів міняв місце свого перебування. Як почались морози – перебрався ближче до траси. Так, люди його й побачили. А ще розповідає, що такий кочівний спосіб життя загалом веде близько 17 років, по різних лісах. Після смерті дружини у нього залишилось двоє дітей, які з ним не спілкуються. Ні він, ні діти не хочуть жити разом.

Спосіб життя пана Романа скромний: у нього немає мобільного телефону, він не просить у людей допомоги, але якщо пропонують її самі – приймає. Зазначає, що ніколи не краде, обходиться тим, що має. До прикладу, влітку харчується лісовими ягодами та фруктами.

На Львівщині в лісі у наметі живе німий чоловік
На Львівщині в лісі у наметі живе німий чоловік
На Львівщині в лісі у наметі живе німий чоловік
На Львівщині в лісі у наметі живе німий чоловік
На Львівщині в лісі у наметі живе німий чоловік

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: безхатько, Львівщина, намет, ліс, проживання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Гуртожиток волинського агротехічного коледжу можуть закрити через порушення
Сьогодні, 13:50
На Львівщині в лісі у наметі живе німий чоловік
Сьогодні, 13:36
За рік у волинській лікарні пересадили два серця та 14 нирок
Сьогодні, 13:25
Жінка з Волині встромила ніж у живіт своєму співмешканцеві, чоловік – у лікарні
Сьогодні, 13:00
На Волині з наступного тижня очікують сильні снігопади
Сьогодні, 12:58
Схожі новини
На Львівщині від переохолодження помер хлопець, який пішов по гриби На Львівщині від переохолодження помер хлопець, який пішов по гриби
03 жовтень, 2017, 17:13
Два волинські лісгоспи заплатять понад 186 тисяч збитків за шкоду середовищу Два волинські лісгоспи заплатять понад 186 тисяч збитків за шкоду середовищу
20 січень, 15:40
На Львівщині у ДТП постраждали 13 військовослужбовців На Львівщині у ДТП постраждали 13 військовослужбовців
20 січень, 09:13
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
19 січень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Гуртожиток волинського агротехічного коледжу можуть закрити через порушення
Сьогодні, 13:50
 0
На Львівщині в лісі у наметі живе німий чоловік
Сьогодні, 13:36
 0
За рік у волинській лікарні пересадили два серця та 14 нирок
Сьогодні, 13:25
 0
Жінка з Волині встромила ніж у живіт своєму співмешканцеві, чоловік – у лікарні
Сьогодні, 13:00
 0
На Волині з наступного тижня очікують сильні снігопади
Сьогодні, 12:58
 0
Медіа
відео
1/8