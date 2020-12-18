Працівницю поліклініки в Маневичах підозрюють в розтраті понад 400 тисяч бюджетних грошей
Сьогодні, 14:58
Працівниці комунального закладу охорони здоров'я повідомили про підозру у складанні завідомо неправдивих офіційних документів, використанні підроблених документів та розтраті чужого майна.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що упродовж 2015-2020 років працівниця поліклініки у Маневичах, готуючи матеріали для атестаційної кваліфікаційної комісії та проекти документів щодо нагородження і заохочення працівників, складала завідомо неправдиві офіційні документи, використовувала їх та вчинила таким чином розтрату бюджетних коштів на суму майже 437 000 гривень.
Вирішують питання про обрання працівниці закладу охорони здоров'я запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Слідство вважає, що упродовж 2015-2020 років працівниця поліклініки у Маневичах, готуючи матеріали для атестаційної кваліфікаційної комісії та проекти документів щодо нагородження і заохочення працівників, складала завідомо неправдиві офіційні документи, використовувала їх та вчинила таким чином розтрату бюджетних коштів на суму майже 437 000 гривень.
Вирішують питання про обрання працівниці закладу охорони здоров'я запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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