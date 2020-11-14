На Волині заготовили 125 тонн шишок ялини, сосни та модринових
Сьогодні, 05:27
У волинських лісгоспах триває заготівля насіння хвойних порід. Лісівникам вже вдалося заготовити 120 тонн шишок сосни звичайної, 4 тонни шишок ялини, 1 тонна – модринових.
Про це повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.
Збір шишок – початок процесу. Згодом їх доставляють на шишкосушарні, які діють у Ківерцівському, Старовижівському, Володимир-Волинському та Маневицькому лісгоспах.
У ДП «Маневицьке ЛГ» розповідають, що спочатку шишки просушують у шишкосушарні, температура в приміщені якої регулюються від 35 до 50 градусів тепла. Через певний період шишка відкривається і з неї випадає насіння, згодом відкриті шишки поміщають у спеціальний барабан, де і відділяється соснове насіння від шишки. Далі його обезкрилюють, провіюють та очищають.
Переробка шишок на шишкосушарнях розпочалася ще в грудні 2020 року. Наразі вже перероблено 60 тонн соснових шишок.
Найпотужніша шишкосушарня – у Дубечнівськомук лісництві ДП «Старовижівське ЛГ». Тут перероблено 27 тонн шишок. У ДП «Ківерцівське ЛГ» – 12 тонн, ДП «Ратнівське ЛМГ» – 10 тонн, ДП «Маневицьке ЛГ» – 7 тонн, ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» – 5 тонн.
У ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» зазначають, що заготовляють шишки сосни, ялини та модрини, після чого їх направляються до шишкосушарні, що у Павлівському лісництві. Вихід чистого насіння сосни становить 1%. З добутого насіння відбирають середній зразок та відправляють у «Рівненську лісонасінневу лабораторію» на абсорбацію. Заготовлене насіння висівається на базовому лісовому розсаднику, в теплицях, коробах та тимчасових лісових розсадниках. Посадковий матеріал використовується згодом для лісовідновлення та лісорозведення.
Заготовлене насіння сосни звичайної навесні буде висіяне в лісових розсадниках, а вже через рік лісівники матимуть стандартний посадковий матеріал.
Нагадаємо: щороку у лісових розсадниках нашої області вирощується до 25 млн сіянців основних та супутніх і декоративних порід.
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Про це повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.
Збір шишок – початок процесу. Згодом їх доставляють на шишкосушарні, які діють у Ківерцівському, Старовижівському, Володимир-Волинському та Маневицькому лісгоспах.
У ДП «Маневицьке ЛГ» розповідають, що спочатку шишки просушують у шишкосушарні, температура в приміщені якої регулюються від 35 до 50 градусів тепла. Через певний період шишка відкривається і з неї випадає насіння, згодом відкриті шишки поміщають у спеціальний барабан, де і відділяється соснове насіння від шишки. Далі його обезкрилюють, провіюють та очищають.
Переробка шишок на шишкосушарнях розпочалася ще в грудні 2020 року. Наразі вже перероблено 60 тонн соснових шишок.
Найпотужніша шишкосушарня – у Дубечнівськомук лісництві ДП «Старовижівське ЛГ». Тут перероблено 27 тонн шишок. У ДП «Ківерцівське ЛГ» – 12 тонн, ДП «Ратнівське ЛМГ» – 10 тонн, ДП «Маневицьке ЛГ» – 7 тонн, ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» – 5 тонн.
У ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» зазначають, що заготовляють шишки сосни, ялини та модрини, після чого їх направляються до шишкосушарні, що у Павлівському лісництві. Вихід чистого насіння сосни становить 1%. З добутого насіння відбирають середній зразок та відправляють у «Рівненську лісонасінневу лабораторію» на абсорбацію. Заготовлене насіння висівається на базовому лісовому розсаднику, в теплицях, коробах та тимчасових лісових розсадниках. Посадковий матеріал використовується згодом для лісовідновлення та лісорозведення.
Заготовлене насіння сосни звичайної навесні буде висіяне в лісових розсадниках, а вже через рік лісівники матимуть стандартний посадковий матеріал.
Нагадаємо: щороку у лісових розсадниках нашої області вирощується до 25 млн сіянців основних та супутніх і декоративних порід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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